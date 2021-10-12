В Бердске вице-мэр Владимир Захаров рассказал о кандидате на должность экс-начальника УЖКХ вместо Максима Совбанова

В Бердске продолжается поиск кандидатур на должность начальника управления ЖКХ.
Напомним, что предыдущий руководитель управления Максим Совбанов был уволен. Увольнение произошло по соглашению сторон, но по инициативе мэра Бердска Евгения Шестернина.
Как рассказал сегодня, 12 октября, вице-мэр Бердска Владимир Захаров «Курьер.Среда», в настоящее время полномочия продолжает исполнять заместитель управления. По словам Владимира Николаевича, у администрации есть несколько кандидатур, подходящих на такую ответственную должность, однако нюанс заключается в том, что человек сам должен захотеть возглавить муниципальную структуру.
- Должность несет под собой большую нагрузку психологическую, эмоциональную и профессиональную. Это надо, чтобы был «слепок» не только профессионально-технического, но еще и морально устойчивого, а также политически грамотного специалиста, так как это все-таки высочайшая должность в структуре администрации города,- отметил вице-мэр.
Как выяснилось, времени для подыскивания управленца у администрации пока достаточно. О том, кому же выпадет честь возглавить бердское УЖКХ - читайте в ближайшее время.
Пока обязанности директора исполняет Владимир Юрьевич Захаров.