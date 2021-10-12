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В Новосибирской области введены новые ограничительные меры из-за коронавируса

9:37:0910/12/2021
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Рассказываем подробно, кого они затронут.

В области приняли правила по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com

Сегодня, 12 октября, было принято решение совместно с региональным оперативным штабом и местными властями, что с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные правила для соблюдения в условиях режима повышенной готовности.

Теперь проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, с количеством участников от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе – фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации.

Но надо отметить, что новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется.

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