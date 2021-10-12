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Директор гимназии №175 в Казани, где Галявиев расстрелял школьников, не признала вину в халатности

10:35:4010/12/2021Фото: Соцсети
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В защиту Амины Валеевой выступили родители учеников школы. Они написали письмо на имя президента Владимира Путина и главы СК Александра Бастрыкина.

Директор казанского лицея не считает себя виноватой в халатности

В Казани продолжается расследование причин трагедии в гимназии №175. Одной из фигуранток уголовного дела стала директор учебного заведения Амина Валеева, которую обвиняют в халатности. По словам адвоката директора лицея Руслана Нагиева, Валеева не признает вины и отрицает все обвинения, которые выдвинуты против нее.

- Мера пресечения ей не избрана, планируются следственные мероприятия, — рассказал адвокат для ТАСС.

Адвокат Валеевой отметил, что родители гимназистов обратились с письмом с просьбой защитить обвиняемую к президенту страны Владимиру Путину и главе СКР Александру Бастрыкину. Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что в отношении Амины Валеевой возбуждено дело о халатности. По версии следователей, по ее вине в школе отсутствовала охрана и система безопасности, вследствие чего произошла стрельба.

Напомним, что именно Валеева обратилась во время трагедии к педагогам с требованием закрыть двери в классах, благодаря чему стрелок не смог туда пройти. Отсутствовала связь лишь с одним помещением, туда и зашел Галявиев и убил учеников и учительницу.

11 мая 2021 года в Казани произошла стрельба в гимназии, в результате нападения погибли семь учеников и две учительницы.

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расстрел в школеобвинение в халатностидиректор гимназииАмина Валеева
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Кто виноват в трагедии?

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