В Бердске грунтовые воды затопили погреба и дома жителей ул. Гагарина: Масштабный проект с дренажными колодцами за 85 млн рублей не помог

Жители улицы Гагарина Бердска жалуются на подтопление грунтовыми водами.
Как сообщили бердчане «Курьер.Среда», в трясине они живут уже порядка шести лет. По их словам, они неоднократно обращались в администрацию, но результатов это не принесло.
- Мы стелим доски, чтобы пройти к воротам. С марта приглашаю городское ЖКХ. Они присылают помпу и качают мне воду с 9 утра и до 6 вечера. На следующий день уровень воды поднимается тот же, - рассказала журналистам жительница одного из домов на улице Гагарина Татьяна Рожкова 12 октября.
Слова Татьяны поддержали и другие жители улицы. Они заявили, что ежегодно топит порядка 100 домов. По словам горожан, администрацией было установлено около пяти дренажных колодцев, однако они никак не разрешают накопившуюся годами проблему. Тем временем, погреба и подполы бердчан полностью затоплены. Люди обеспокоены вопросом: где им хранить заготовки на зиму, и когда наконец проблема с подтоплением в их районе разрешится.
Как сообщал «Курьер.Среда» дренажную систему за 85 млн рублей в Бердске начали возводить в 2018 году после того, как начали рушиться частные дома, попавшие в зону затопления грунтовыми водами. В зоне риска - 400 домов. Некоторым дренажные колодцы помогли избавиться от воды в погребах, камыша и лягушек в огородах. Но, очевидно, не всем.
О самых смелых восклицаниях жителей улицы Гагарина и ответе администрации на эту тему - читайте в специальном репортаже «Курьер.Среда» уже скоро.