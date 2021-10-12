В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Подскажите, где в Бердске можно сдать на металлолом большой сейф! Около 400 кг. Есть ли самовывоз у этих контор? Заранее спасибо!
Есть ли самовывоз у этих контор?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Подскажите, где в Бердске можно сдать на металлолом большой сейф! Около 400 кг. Есть ли самовывоз у этих контор? Заранее спасибо!
От редакции
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