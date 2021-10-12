Новосибирцев напугал НЛО в ночном небе

В ночь на 12 октября, в небе над Новосибирском и некоторых городах области местные жители заметили сильное свечение. Над Первомайским районом областного центра новосибирцы заметили столбы света, а в Краснообске — оранжевые дуги.
Очевидцы сразу начали снимать неопознанный объект на телефоны и выкладывать в сеть. Одна из сибирячек была настолько поражена, что подумала о НЛО. Однако другие смогли ее успокоить и немного подшутить, но и выдвинули свои версии произошедшего. В самой популярной рассказывалось про оптический эффект преломления света — по словам горожан, такое нередко происходит в холодную погоду. Также звучали и другие теории.
Еще одна сибирячка отметила, что тоже видела нечто необычное, и поделилась фото со светящимися в небе объектами. После этого шутки на тему инопланетного вторжения продолжились.