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12.10
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Новосибирцев напугал НЛО в ночном небе

10:18:0510/12/2021
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Некоторые горожане решили, что началось инопланетное вторжение.

Очевидцы сделали много публикаций в соцсетях. Фото: Подслушано Первомайка

В ночь на 12 октября, в небе над Новосибирском и некоторых городах области местные жители заметили сильное свечение. Над Первомайским районом областного центра новосибирцы заметили столбы света, а в Краснообске — оранжевые дуги.

Очевидцы сразу начали снимать неопознанный объект на телефоны и выкладывать в сеть. Одна из сибирячек была настолько поражена, что подумала о НЛО. Однако другие смогли ее успокоить и немного подшутить, но и выдвинули свои версии произошедшего. В самой популярной рассказывалось про оптический эффект преломления света — по словам горожан, такое нередко происходит в холодную погоду. Также звучали и другие теории.

Еще одна сибирячка отметила, что тоже видела нечто необычное, и поделилась фото со светящимися в небе объектами. После этого шутки на тему инопланетного вторжения продолжились.

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регионсвечениеприродное явление
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