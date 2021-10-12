Экс-милиционер разбил голову действующему подполковнику полиции в парке под Красноярском

В Красноярском крае замначальника полиции по охране порядка получил черепно-мозговую травму в результате нападения со стороны агрессивно настроенного посетителя парка.
65-летний житель Уяра выпивал в парке и вступил в конфликт с прохожим, увидев это, подполковник полиции подошел и сделал замечание мужчине с алкоголем, в результате от него же и пострадал. Посетитель парка набросился на полицейского и ударил его по голове, в результате чего причинил черепно-мозговую травму.
Оказалось, что нападавший — бывший сотрудник железногорской милиции, который служил в звании подполковника, его отправили под арест на двое суток за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.
Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье о нападении на представителя власти. Происшествие произошло 4 октября, сообщает "Проспект мира".