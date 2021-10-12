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Экс-милиционер разбил голову действующему подполковнику полиции в парке под Красноярском

10:58:3610/12/2021Фото: Pixabay
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Причиной нападения стало замечание о пьянстве в общественном месте. Нападавшего задержали на двое суток и возбудили уголовное дело.

В парке мужчина накинулся на полицейского после замечания

В Красноярском крае замначальника полиции по охране порядка получил черепно-мозговую травму в результате нападения со стороны агрессивно настроенного посетителя парка.

65-летний житель Уяра выпивал в парке и вступил в конфликт с прохожим, увидев это, подполковник полиции подошел и сделал замечание мужчине с алкоголем, в результате от него же и пострадал. Посетитель парка набросился на полицейского и ударил его по  голове, в результате чего причинил черепно-мозговую травму.

Оказалось, что нападавший — бывший сотрудник железногорской милиции, который служил в звании подполковника, его отправили под арест на двое суток за то, что находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье о нападении на представителя власти. Происшествие произошло 4 октября, сообщает "Проспект мира".

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паркнападение на полицейскогобывший милиционер
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