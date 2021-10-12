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В Балаково 3-летний ребенок выстрелил себе в голову из отцовского пистолета МР-461 «Стражник»

11:55:5510/12/2021Фото: Piqsels
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Отца будут судить за нарушение правил хранения оружия. Его ребенок нашел в прихожей и решил поиграть.

Родители не сумели обезопасить ребенка от лежащего в комнате оружия

За нарушение правила хранения оружия, в результате которого пострадал малолетний ребенок, мужчина ответит перед законом. Он признал свою вину и раскаялся. Дело передано в суд для разбирательства, сообщили в управлении Следственного комитета Саратовской области 12 октября.

В Балаково в июле 2021 года произошел несчастный случай. Трехлетний малыш нашел оружие и выстрелил себе в голову.

3 июля 2021 года, находясь на отдыхе на даче, 39-летний мужчина не спрятал оружие, которым владел на основании полученной лицензии. Пистолет модели МР-461 «Стражник» он передал своей супруге, а она, в свою очередь, оставила оружие в прихожей, где его и нашел малыш.

- Мужчина не обеспечил его безопасное хранение и не исключил доступ к нему посторонних лиц, а передал своей супруге, которая оставила пистолет в помещении прихожей без присмотра. В это время 3-летний сын мужчины взял пистолет в руки и произвел из него один выстрел, который повлек проникающее огнестрельное ранение головы ребенка, термические ожоги лица и рук, причинившие тяжкий вред его здоровью, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

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