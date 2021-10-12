В Бердске под автобус попала женщина у остановки "Березовой" на ул. Красная Сибирь

Вечером на ул. Красная Сибирь в Бердске произошло ДТП.
Как стало известно "Курьер.Среда", около 18.00 женщина попала под автобус. Инцидент произошел на остановке "Березовой".
На место происшествия выехали бердские полицейские и экипаж ДПС областного полка ГИБДД. По предварительной информации, попавшая под автобус жива.
Сейчас на месте ДТП с пострадавшей работают медики скорой помощи. С большой долей вероятности ее госпитализируют в Бердскую ЦГБ.
Очевидцы сообщают о пробке на ул. Красная Сибирь из-за аварии.