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Сильнейшая магнитная буря сотрясает 12 октября всю планету Земля прямо сейчас: Астрономы ждут затишья через сутки

12:25:4310/12/2021
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Происхождение бури связано с тем, что Земля, двигаясь по орбите, вошла в ускоренную область солнечного ветра - он и раскачивает в настоящий момент земное магнитной поле.

солнце
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Очень сильная магнитная буря происходит прямо сейчас на Земле. Явление выделяется на фоне относительно низкой общей активности космоса.

Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии солнца 12 октября, магнитная буря регистрируется всеми станциями на планете. А это значит, что событие носит общепланетарный характер. Еще большую амплитуду колебаний фиксируют в околополярных широтах.

-По общепринятой классификации буря относится к классу G2, то есть ко второй категории по 5-балльной шкале. Это означает, что у поверхности Земли амплитуда колебаний магнитного поля составляет от 100 до 200 нТл (нанотеслы), то есть примерно 0.5 % от напряженности магнитного поля планеты. Хотя такая амплитуда и незначительна, масштаб явления, охватывающий всю Землю, приводит к огромной общей энергии колебаний, которая частично передается в техносферу (в частности, преобразуется в избыточные токи электросетей), а также в биосферу. Полярные сияния при бурях уровня G2 и выше могут спускаться до широты 50-60 градусов. Также возможно ухудшение распространения высокочастотных радиоволн на высоких широтах, - рассказали специалисты ЛРАС.

Происхождение бури связано с тем, что Земля, двигаясь по орбите, вошла в ускоренную область солнечного ветра - он и раскачивает в настоящий момент земное магнитной поле. По оценке экспертов, бурю спрогнозировали 2 недель назад. Колебания магнитного поля продлятся, предположительно, около суток. К середине среды, 13 октября, земное магнитное поле должно полностью стабилизироваться.

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экспертастрономмагнитное поле
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