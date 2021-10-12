В Бердске автобус №6 проехал по руке женщины на остановке "Березовой", пострадавшая попала в больницу

Вечером 12 октября экипаж ДПС областного полка ГИБДД разбирается с происшествием, которое произошло в Бердске.
Как сообщал "Курьер.Среда", на остановке "Березовой" на ул. Красная Сибирь под автобус попала женщина.
"Скорая помощь" увезла пострадавшую (на вид ей около 60 лет) в больницу. На асфальте возле заднего колеса автобуса маршрута №6 осталось большое кровавое пятно.
Водитель муниципального пассажирского АТП не понял, как все произошло.
— Я уже начал движение. Она то ли зацепилась рукой, то ли оступилась и попала под автобус. Рукой под заднее колесо. Ее увезла скорая помощь, - рассказал шофер паблику АвтоБердск.
Сейчас он дает объяснения сотрудникам полиции.
Как сообщали "Курьер.Среда" очевидцы, из-за происшествия на ул. Красная Сибирь образовался затор в час пик - ДТП произошло около 18.00.