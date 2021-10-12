Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске автобус №6 проехал по руке женщины на остановке "Березовой", пострадавшая попала в больницу

1:08:4510/12/2021
0

Водитель, с которым сейчас работают полицейские, не понял, как все произошло: женщина либо зацепилась за дверь, либо оступилась и упала под ПАЗ.

Поранила в кровь руку об автобус на остановке пожилая женщина в Бердске. Фото: Аutoberdsk.ru

Вечером 12 октября экипаж ДПС областного полка ГИБДД разбирается с происшествием, которое произошло в Бердске.

Как сообщал "Курьер.Среда", на остановке "Березовой" на ул. Красная Сибирь под автобус попала женщина.

"Скорая помощь" увезла пострадавшую (на вид ей около 60 лет) в больницу. На асфальте возле заднего колеса автобуса маршрута №6 осталось большое кровавое пятно.

Водитель муниципального пассажирского АТП не понял, как все произошло.

— Я уже начал движение. Она то ли зацепилась рукой, то ли оступилась и попала под автобус. Рукой под заднее колесо. Ее увезла скорая помощь, - рассказал шофер паблику АвтоБердск.

Сейчас он дает объяснения сотрудникам полиции.

Как сообщали "Курьер.Среда" очевидцы, из-за происшествия на ул. Красная Сибирь образовался затор в час пик - ДТП произошло около 18.00.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как посадить яблоню и грушу осенью, чтобы они хорошо прижились и плодоносили
1:00:26 10/12/2021
Как посадить яблоню и грушу осенью, чтобы они хорошо прижились и плодоносили
По делу о хищениях экс-замминистра просвещения Раковой задержали ректора «Шанинки»
12:52:44 10/12/2021
По делу о хищениях экс-замминистра просвещения Раковой задержали ректора «Шанинки»
Беременная женщина умерла от коронавируса, нерожденный ребенок также погиб в утробе матери
12:34:02 10/12/2021
Беременная женщина умерла от коронавируса, нерожденный ребенок также погиб в утробе матери
Сильнейшая магнитная буря сотрясает 12 октября всю планету Земля прямо сейчас: Астрономы ждут затишья через сутки
12:25:43 10/12/2021
Сильнейшая магнитная буря сотрясает 12 октября всю планету Земля прямо сейчас: Астрономы ждут затишья через сутки
Полнолуние 20 октября 2021: точное время в Москве и Сибири: в чем особенность лунных суток. Что обязательно делать 21,22, 23 октября
12:00:39 10/12/2021
Полнолуние 20 октября 2021: точное время в Москве и Сибири: в чем особенность лунных суток. Что обязательно делать 21,22, 23 октября
В Балаково 3-летний ребенок выстрелил себе в голову из отцовского пистолета МР-461 «Стражник»
11:55:55 10/12/2021
В Балаково 3-летний ребенок выстрелил себе в голову из отцовского пистолета МР-461 «Стражник»
Бухгалтер сельсовета похищала бюджетные деньги по фиктивным договорам на уборку улиц в Новосибирской области
11:32:02 10/12/2021
Бухгалтер сельсовета похищала бюджетные деньги по фиктивным договорам на уборку улиц в Новосибирской области
БердскВ Бердске под автобус попала женщина у остановки "Березовой" на ул. Красная Сибирь
11:08:55 10/12/2021
В Бердске под автобус попала женщина у остановки "Березовой" на ул. Красная Сибирь
Почему 13 октября нужно заменить старую набивку подушек и матрасов и обязательно ее сжечь?
11:00:15 10/12/2021
Почему 13 октября нужно заменить старую набивку подушек и матрасов и обязательно ее сжечь?
Экс-милиционер разбил голову действующему подполковнику полиции в парке под Красноярском
10:58:36 10/12/2021
Экс-милиционер разбил голову действующему подполковнику полиции в парке под Красноярском