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Прокуратура Новосибирска потребовала 3,5 года колонии для экс-замдиректора клиники им. Мешалкина за хищения

1:33:1610/12/2021
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Евгений Покушалов должен выступить с последним словом в конце октября. У него конфисковали две квартиры в США. Дело - о хищении 1,8 млрд рублей.

Покушалов может быть приговорен к 3,5 годам колонии - так просит прокуратура. Фото: PxHere

Прокуратура потребовала для бывшего замдиректора клиники имени Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова 3,5 года колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Представитель защиты Николай Украинцев сообщил, что был крайне удивлён позицией гособвинения. Защита Покушалова призывала учесть выполнение им всех требуемых условий досудебного соглашения, его деятельное раскаяние, позитивные характеристики, научные заслуги. Защита считает, что уголовное преследование должно прекратиться. Ожидается, что примерно через две недели (29 числа текущего месяца) Покушалов должен выступить с последним словом.

Дело о крупных хищениях в клинике было возбуждено в 2019 году. Тогда шла речь о сумме в 1,8 миллиарда рублей. В ходе расследования были задержаны бывшие руководители кардиоцентра имени академика Мешалкина и главы компаний-поставщиков.

Александр Караськов, бывший глава клиники и его жена Ирина Бойцова также попали под санкции в 2019 году, им предъявили обвинения в растратах и легализации доходов, полученных незаконным путем.

Дело, фигурантом которого стал Покушалов было выделено отдельно. У него реквизировали имущество -две квартиры в США. Активы подсудимого стоимостью 123 миллиона рублей также были конфискованы по причине большой разницы между доходами и расходами.

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