В Новосибирске против сбившего насмерть 7-летнюю девочку водителя «скорой» возбудили уголовное дело

В отношении 51-летнего водителя скорой помощи, который насмерть сбил ребенка на тротуаре в Новосибирске, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом стало известно во вторник, 12 октября, из сообщения пресс-службы главка МВД по региону.
Пока суд не принял решение о мере пресечения для подозреваемого. Происшествие произошло 11 октября у жилого дома на улице Трикотажной. Водитель «скорой» стал сдавать задним ходом и сбил 7-летнюю девочку, нанеся ей травмы, несовместимые с жизнью, сообщал "Курьер.Среда".
Дело о причинении смерти по неосторожности продолжает расследоваться сотрудниками правоохранительных органов.