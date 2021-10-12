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В Новосибирске против сбившего насмерть 7-летнюю девочку водителя «скорой» возбудили уголовное дело

2:27:2110/12/2021
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Водитель "скорой" начал движение задним ходом и наехал на ребенка, шедшего по тротуару.

Водитель "скорой", раздавивший ребенка, стал фигурантом уголовного дела. Фото: АСТ-54

В отношении 51-летнего водителя скорой помощи, который насмерть сбил ребенка на тротуаре в Новосибирске, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом стало известно во вторник, 12 октября, из сообщения пресс-службы главка МВД по региону.

Пока суд не принял решение о мере пресечения для подозреваемого. Происшествие произошло 11 октября у жилого дома на улице Трикотажной. Водитель «скорой» стал сдавать задним ходом и сбил 7-летнюю девочку, нанеся ей травмы, несовместимые с жизнью, сообщал "Курьер.Среда".

Дело о причинении смерти по неосторожности продолжает расследоваться сотрудниками правоохранительных органов.

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