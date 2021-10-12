Путин назвал бедность главным врагом России и поручил за месяц представить новые меры поддержки семей с детьми и пенсионеров

Президент России Владимир Путин 12 октября встретился с избранными депутатами Госдумы восьмого созыва. Встреча прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.
Выступая перед парламентариями глава государства назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан, сообщает сайт Кремля.
"В нашей стране, а значит у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей", - сделал заявление Путин.
"В ближайшие годы нам необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы", - подчеркнул президент, напомнив, что эту систему власти уже начали формировать в 2021 году. -Действуем поэтапно, постепенно, обеспечивая каждый шаг возможностями безусловного финансирования. Вот так прошу действовать дальше и по другим вопросам".
Как считает российский лидер, "базовая задача - это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса, чтобы люди имели как можно больше возможностей для повышения благополучия и благосостояния своих семей".
Владимир Путин одновременно поручил правительству подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян.
"Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан", - заключил президент.