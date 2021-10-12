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Ксению Собчак допрашивают как свидетеля по делу о смертельном ДТП в Сочи

2:15:1810/12/2021
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Об этом ходатайствовали следователи Краснодарского края перед своими московскими коллегами. Водителя "Мерседеса", в котором ехала телеведущая, посадили под домашний арест.

Ксения Собчак
Собчак прибыла на допрос в МВД в качестве свидетеля по делу о ДТП в Сочи. Фото: Инстаграм

Во вторник, 12 октября, журналистка Ксения Собчак прибыла на допрос к следователю МВД по делу о ДТП в Сочи. Напомним, что вечером 9 октября в аварии погиб один человек и двое пострадали.

"В настоящий момент идет допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве", - цитирует ТАСС свой источник, который заявил, что телеведущая проходит по делу как свидетель:

"Следователи МВД России проводят следственные действия с Ксенией Собчак. Она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве и дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в Сочи".

Сама Собчак в своем Telegram-канале известила, что получила в ДТП сотрясение мозга и другие травмы. Автомобиль, в котором она находилась в момент ДТП, был арендован.

Руководство Следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование ДТП в Сочи, сообщили в пресс-центр МВД России во вторник.

Против водителя «Мерседеса» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. 9 октября около 21.00 на автодороге «Адлер – Альпика Сервис» при совершении маневра обгона он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», сообщал "Курьер.Среда".

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Фольксваген» 1986 года рождения от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

-Сегодня водителю автомобиля «Мерседес» предъявлено обвинение. Адлерским районным судом города Сочи ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В Москву направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля «Мерседес», - уточнили в пресс-центре.

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