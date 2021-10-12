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В Бердске закрыли для личного транспорта перекресток улиц Космической и Черемушной из-за глобального ремонта дороги

2:46:5310/12/2021
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Жителям поселка Борового, микрорайона Раздольного и многочисленных СНТ придется объезжать по внутриквартальным проездам Космического микрорайона по прилагаемой схеме.

Неудобства из-за ремонта испытывают не только автомобилисты, но и пешеходы. Фото: Курьер.Среда

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 12 октября провел выездное совещание по реконструкции ул. Черемушной с участием руководителей подрядной организации, РЭС,  Горсвета, депутатов и чиновников.

Как сообщал "Курьер.Среда", ко вторнику дорожники дошли до перекрестка с ул. Космической. И встал вопрос о том, как проезжать транспорту из поселка Борового, микрорайона Раздольного и многочисленных дачных обществ. Предложили полностью перекрыть дорожного движения на время работ, сообщили в пресс-центре мэрии.

Но Захаров не согласился, поскольку тогда весь транспорт пойдет через внутриквартальные проезды микрорайона Космического. Решили перекрыть только часть проезжей части, разрешив движение общественному транспорту и спецмашинам.

-Водители частного автотранспорта на период проведения работ смогут выезжать с поселка Борового на улицу Лунную через улицы 2-ю Заводскую и Звездную, а также по внутриквартальным проездам Космического микрорайона, - уточнили в мэрии.

Сколько времени продлиться ограничение пока не сообщается.

Схема объезда на время ремонта ул. Черемушной. Фото: Вerdsk.nso.ru

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