В Бердске закрыли для личного транспорта перекресток улиц Космической и Черемушной из-за глобального ремонта дороги

И. о. мэра Бердска Владимир Захаров 12 октября провел выездное совещание по реконструкции ул. Черемушной с участием руководителей подрядной организации, РЭС, Горсвета, депутатов и чиновников.
Как сообщал "Курьер.Среда", ко вторнику дорожники дошли до перекрестка с ул. Космической. И встал вопрос о том, как проезжать транспорту из поселка Борового, микрорайона Раздольного и многочисленных дачных обществ. Предложили полностью перекрыть дорожного движения на время работ, сообщили в пресс-центре мэрии.
Но Захаров не согласился, поскольку тогда весь транспорт пойдет через внутриквартальные проезды микрорайона Космического. Решили перекрыть только часть проезжей части, разрешив движение общественному транспорту и спецмашинам.
-Водители частного автотранспорта на период проведения работ смогут выезжать с поселка Борового на улицу Лунную через улицы 2-ю Заводскую и Звездную, а также по внутриквартальным проездам Космического микрорайона, - уточнили в мэрии.
Сколько времени продлиться ограничение пока не сообщается.