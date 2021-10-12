В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве

В Москве из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве выпал мужчина и погиб на месте.
Как позже стало известно, погибший проходил по делу о мошенничестве, сообщил 12 октября источник в правоохранительных органах.
- Сегодня днем из окна здания ГСУ Главного управления МВД по Москве упал мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он скончался на месте, - сказал собеседник ТАСС.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна.