Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве

3:46:5210/12/2021
0

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины.

Скорая, прибывшая на место, констатировала смерть мужчины

В Москве из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве выпал мужчина и погиб на месте.

Как позже стало известно, погибший проходил по делу о мошенничестве, сообщил 12 октября источник в правоохранительных органах.

- Сегодня днем из окна здания ГСУ Главного управления МВД по Москве упал мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он скончался на месте, - сказал собеседник ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из окна.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
падение из окнасмерть на местеподозреваемый в мошенничествеГСУ ГУ МВД РФ по Москве
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Побоялся расследования?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 37 тыс. евро отцу умершего после попыток суицида срочника: Солдат вернулся из армии весом 28 кг и впал в кому
3:40:53 10/12/2021
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 37 тыс. евро отцу умершего после попыток суицида срочника: Солдат вернулся из армии весом 28 кг и впал в кому
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих
3:19:19 10/12/2021
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих
В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть
3:02:07 10/12/2021
В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть
Имена для мальчиков в ноябре и декабре: с именем выбираем судьбу
3:00:52 10/12/2021
Имена для мальчиков в ноябре и декабре: с именем выбираем судьбу
БердскВ Бердске закрыли для личного транспорта перекресток улиц Космической и Черемушной из-за глобального ремонта дороги
2:46:53 10/12/2021
В Бердске закрыли для личного транспорта перекресток улиц Космической и Черемушной из-за глобального ремонта дороги
В Новосибирске против сбившего насмерть 7-летнюю девочку водителя «скорой» возбудили уголовное дело
2:27:21 10/12/2021
В Новосибирске против сбившего насмерть 7-летнюю девочку водителя «скорой» возбудили уголовное дело
Ксению Собчак допрашивают как свидетеля по делу о смертельном ДТП в Сочи
2:15:18 10/12/2021
Ксению Собчак допрашивают как свидетеля по делу о смертельном ДТП в Сочи
Очень сильный ритуал на успешную учебу ребенка в школе: можно проводить в любой лунный день
2:00:45 10/12/2021
Очень сильный ритуал на успешную учебу ребенка в школе: можно проводить в любой лунный день
Путин назвал бедность главным врагом России и поручил за месяц представить новые меры поддержки семей с детьми и пенсионеров
1:42:41 10/12/2021
Путин назвал бедность главным врагом России и поручил за месяц представить новые меры поддержки семей с детьми и пенсионеров
Прокуратура Новосибирска потребовала 3,5 года колонии для экс-замдиректора клиники им. Мешалкина за хищения
1:33:16 10/12/2021
Прокуратура Новосибирска потребовала 3,5 года колонии для экс-замдиректора клиники им. Мешалкина за хищения