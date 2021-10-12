ЕСПЧ обязал Россию выплатить 37 тыс. евро отцу умершего после попыток суицида срочника: Солдат вернулся из армии весом 28 кг и впал в кому

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 37 тыс. евро Саитгараю Хабирову из Татарстана. Он - отец скончавшегося после попыток суицида срочника. Документ опубликован на сайте Европейского суда по правам человека. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале рассказал подробности.
Радика Хабирова из Татарстана призвали в армию в июне 2005 года. Сначала он служил в саратовской военной части. Из-за выговора за грязную форму юноша совершил первую попытку суицида, но его спасли. В ноябре Хабирова перевели в Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где он признался, что не хочет продолжать службу в армии и думал о суициде. Солдата поместили под особый надзор и назначили беседы с военным психологом.
Вскоре он сбежал из части, его нашли и доставили обратно. Через пять дней побег повторился, и, когда Хабирова обнаружили, он пожаловался на частые головные боли и нежелание служить.
В декабре его поместили в медицинскую часть, медики посоветовали запретить ему доступ к оружию. По результатам обследования у солдата выявили склонность к совершению самоубийства и перевели его в психиатрическое отделение военного госпиталя.
В январе военно-медицинская комиссия признала Хабирова годным к ведению службы «с незначительными ограничениями» (категория «Б», которая предполагает некоторые проблемы со здоровьем, не препятствующие призыву). После разговора с юношей медики порекомендовали его комиссовать. Солдата снова госпитализировали, во время обследования он пожаловался на плохое самочувствие, нарушение сна и нестабильное настроение.
Вечером 22 января срочника нашли в туалете при попытке совершить самоубийство. Но он выжил, но впал в кому. Домой он вернулся в состоянии комы с весом 28 килограммов (в целом, он потерял 50 килограммов). Врачи сообщили, что у молодого человека наступила смерть основной части коры головного мозга. В коме Хабиров провел 14 месяцев и скончался 1 апреля 2007 года.
Лишь через полгода военные следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ). Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, «в период прохождения военной службы у Хабирова развилось психическое расстройство в виде расстройства адаптации с нарушением поведения и эмоций».
Однако вскоре расследование было прекращено. Военные следователи также отказались возбуждать уголовное дело по статье «Халатность» — «в связи с отсутствием в деянии должностных лиц войсковой части признаков события преступления». При этом начальника Тоцкого военного госпиталя уволили с военной службы.
Саитгарай Хабиров обратился с жалобой в ЕСПЧ на нарушение статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Право на жизнь»). В результате суд обязал правительство России выплатить потерпевшему 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 17,3 тыс. евро в качестве компенсации за судебные издержки.