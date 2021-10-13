Прикольные картинки всем неудачникам в День неудачника – выше нос, друзья! Жизнь наладится!

В День неудачника тебе
Я счастья пожелаю,
Не грузиться по судьбе,
И радости без края.
Пей Бакарди и Дайкири,
Кушай красную икру.
Пусть светлее станет в мире,
Как весною поутру.
Пожелаю я удачи,
Больше лузером не слыть.
Стать счастливей и богаче,
Приз огромный получить!
Если в жизни не везет -
Не спеши "идти под лед"!
Я сегодня пожелаю,
Чтоб удач было без края,
Чтоб судьба благоволила,
Чтобы счастья много было.
Неудачи чтоб, невзгоды
Не омрачали больше годы.
Пожелаю, чтобы беды
Испарились вмиг, бесследно,
Начало чтобы везти,
Была радость на пути!
В День неудачника тебе
От души я пожелаю,
Чтоб везло всегда в судьбе,
Побед было без края.
Пусть не будет огорчений,
Беды больше не придут.
Пожелаю я свершений,
И пускай удачи ждут.
Рок пускай исчезнет злой,
Солнце над тобой сияет.
Накроет радостной волной,
И счастье пуст не пропадает!
Источник: fresh-cards.ru, zedra.ru