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В Бердске пациентки отделения гинекологии ЦГБ пожаловались на кормежку только кашей: полдники дают через раз, заявила будущая мать

5:04:1010/13/2021,Алина Бурова
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По словам бердчанок, в выходные дни полдника не бывает от слова «совсем». В остальном, прием пищи производится три раза в день, но перед ужином обязательно должен быть перекус, считают горожанки.

Беременные девушки сфотографировали столовый инвентарь. Фото: Предоставлено героиней

Беременные бердчанки из отделения гинекологии ЦГБ Бердска жалуются на то, что им не выдают стабильно полдник.

Как рассказала Галина редакции «Курьер.Среда», в отделении гинекологии она находится с 7 октября. Плачевная ситуация с полдниками происходит, по ее словам, неоднократно.

- В субботу и воскресенье полдника не бывает вообще. Вчера мы тоже сидели и ждали полдника, но его так и не было. Моя соседка пошла спрашивать, будет он или нет. Ей сказали, что попросту нет продуктов,- произнесла бердчанка вчера, 12 октября.

По мнению Галины, такая ситуация в поликлинике неприемлема. Несмотря на то, что кормят в больнице три раза в день, перед ужином обязательно должен быть полдник.

- Утром кашу молочную дают. В обед - суп с кашей. Вечером опять кашу. Разве министерство здравоохранения не выделяет на поликлиники деньги, тем более для беременных? - высказалась девушка.

Заведующая гинекологическим отделением от комментариев «Курьер.Среда» отказалась. В пресс-центре ЦГБ Бердска заявили, что для того, чтобы ответить на вопросы, заданные корреспондентом, нужно точное подтверждение озвученной информации, конкретное уточнение причин сложившейся ситуации.

Толкования руководства поликлиники по данной теме будут размещены дополнительно.

Стоит отметить, что на сайте госзакупок видно, что ЦГБ Бердска 9 сентября заключила контракт на поставку сливочного масла на сумму 691 943,66 рублей. Чуть ранее, 6 сентября, между ЦГБ и поставщиком заключен контракт на поставку кефира на сумму на сумму 507 375,40 рублей. В этот же день заключен контракт на поставку творога на сумму 201 881,25 рублей, а также заключен контракт на поставку сосисок на сумму 180 802,67 рублей. Макарон ЦГБ заказала поставщику на сумму 26 074,84 рублей. А вот мясо говядины поступает в ЦГБ Бердска в рамках контракта на сумму 635 435,03 рублей с 6 сентября 2021 года.

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