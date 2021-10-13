Магнитная буря 13 октября 2021: третий день бушующее Солнце не дает покоя метеопатам

13 октября магнитная буря не оставит метеопатов в покое. Это третий день плохой космической погоды, наступившей 11 октября. По прогнозам, сегодня активность солнечных вспышек должна прекратиться, но только ближе к вечеру. С 4-х утра снова возникнет возмущение силой в четыре балла, которое продлится несколько часов и снизится до трех баллов в 10.00 по новосибирскому времени. Такая обстановка продлится до 13.00, вернувшись в умеренное состояние во второй половине дня.
Известно, что магнитные бури оказывают серьезное влияние на технику, радио, электрические сети, и на состояние здоровья людей.
Они существенно влияют на состояние людей, страдающих патологиями нервной системы, ишемической болезнью сердца, стенокардией. Во времена повышенной солнечной активности увеличивается количество сердечных приступов и инсультов.
Метеозависимые люди испытывают изменения кровяного давления, поскольку во время магнитных бурь может происходить выброс адреналина и приток крови. Из-за чего у многих возникает головокружение, головные боли и мигрени с ощущением давления в голове.
Наши читатели не раз замечали на себе ее влияние
- Накануне бури возникает тревожное состояние. Долго не могу уснуть. Если засыпаю, то только в поверхностном сне, а просыпаюсь в тревогу.
- Голова болит сильно и заторможенность появляется.
- Голову давит, почти постоянно. Остеохондроз покоя не дает.
- Гул в ушах и тревога.
Для метеопатов очень важно сохранять душевное спокойствие. Часто самочувствие при капризах космической погоды ухудшается просто потому, что человек ждет и боится этого. При разумном подходе к проблеме, ознакомившись с прогнозом погоды, можно подготовиться и пережить плохие дни спокойно и почти безболезненно.
Постарайтесь, чтобы тело оставалось стабильным, и никакие изменения погоды вам не помешали. Обязательно измените свой рацион, переключитесь на полезные продукты, откажитесь от жирной пищи, алкоголя, фастфуда, курения.