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Погода в Бердске 13 октября 2021: как погода постепенно приводит нас к морозам?

11:30:1310/12/2021Фото: pixabay.com
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13 октября отмечается народно-христианский праздник день Михаила Соломенного. В честь святого митрополита Киевского, который помог Владимиру Красное Солнышко крестить Русь.

В этот день занимались уборкой старой соломы

Температура в Бердске все больше приближается к ноябрьским показателям, и минусовые отметки уже никого не удивляют. Утром, 13 октября, в городе ожидается похолодание до -2, -3 градусов. В обед температура воздуха прогреется до +3 тепла. Ветер подует южный 2.8 м/с. Атмосферное давление повысится до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 62%.

13 октября отмечается народно-христианский праздник день Михаила Соломенного. В честь святого митрополита Киевского, который помог Владимиру Красное Солнышко крестить Русь.

Народное название праздника "Михаил Соломенный" возникло, поскольку в этот день занимались уборкой старой соломы. Каждый в семье принимал в этом участие. Женщины убирали солому из наматрасников, потом набивали новую солому. Она была до этого дня в достатке. Вместо соломы иногда пользовались травой с полей, которая имела хорошую упругость. Мужчины меняли солому на крыльце, хозяйственных постройках, сараях, дома. Старая солома сжигалась в печи. Для этой цели могли использовать сарай.

Опытные люди определяли заболевание по соломе, на которой лежал человек. Вообще солому считали накопителем солнечной силы и силы земли.

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традициипогода в бердскеприметы день Михаила Соломенного
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