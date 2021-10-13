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NASA хочет изменить движение астероида, сильно ударив его космическим кораблем в армагеддонном движении

9:00:4010/12/2021,Дэн О'Рейли
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Доля в один процент звучит не так уж и много, но если вы говорите об астероиде на окраине Солнечной системы на курсе столкновения с Землей, разница в доли процента может означать разницу между попаданием в Землю и промахом на сотни тысяч миль.

Миссия будет измерять изменение, вызванное столкновением космического корабля с лунным летательным аппаратом на скорости 6,6 км / с при движении лунного летательного аппарата. Фото: pixabay.com

Это может звучать как решение, прямо взятое из фильма Майкла Бэя, но НАСА действительно намеревается опробовать решение «просто порази его очень сильно» для отражения приближающихся астероидов.

В миссии «Испытание на двойное перенаправление астероидов» (DART) НАСА продемонстрирует кинетический ударный механизм - если говорить непрофессиональным языком, то это метод «нанеси удар очень сильно», пишет yourtango.com.

Миссия будет измерять изменение, вызванное столкновением космического корабля с лунным летательным аппаратом на скорости 6,6 км / с при движении лунного летательного аппарата.

Теперь, если слово «луна» вас не напомнило, эта космическая скала огромна по сравнению с любым космическим кораблем, который человечество когда-либо запускало на 160 метров и твердой скалой. Масса лунного летательного аппарата едва ли сопоставима с массой космического корабля, который НАСА намеревается с ним столкнуться.

Итак, все это вызывает вопрос. Почему?

Что такое миссия НАСА DART?

DART является частью продолжающихся усилий НАСА по защите Земли от приближающихся астероидов.

Что НАСА делает, глядя на объекты в космосе, так это измеряет такие вещи, как их относительная скорость, масса, сила тяжести и т. Д., И на основе этих измерений НАСА может точно определить будущий путь этих объектов. Будь то на стабильной орбите, при входе в нашу солнечную систему или выходе из нее или при запуске с Земли, НАСА действительно хорошо предсказывает движение предметов в космосе.

Так что же произойдет, если НАСА определит, что астероид движется по курсу столкновения с Землей?

Ну ничего, прямо сейчас мы не очень много сделали для тестирования методов перенаправления астероидов. Вот где приходит DART.

Несмотря на то, что космический корабль, который НАСА использует для столкновения с астероидом, на несколько порядков менее массивен, чем луна, к которой оно направляется, он движется очень быстро и, как скажет вам любой учитель физики в средней школе, сила, которую один объект может передать другому. происходит от сочетания его массы и скорости.

DART не собирается сильно сдвигать лунку. Это потому, что это не обязательно.

Считается, что дротик изменит скорость луны всего на долю процента.

Доля в один процент звучит не так уж и много, но если вы говорите об астероиде на окраине Солнечной системы на курсе столкновения с Землей, разница в доли процента может означать разницу между попаданием в Землю и промахом на сотни тысяч миль.

Представьте, что вы едете по шоссе, и вы видите, что одна из полос заблокирована в четверти мили вниз по дороге. Вы можете плавно и лениво перебраться в другую полосу. Это эквивалентно тому, что НАСА замечает астероид, летящий к Земле, пока он еще далеко.

С другой стороны, если вы только заметите, что полоса заблокирована на 100 футов, прежде чем съехать с дороги, вам понадобится много сил, чтобы свернуть с дороги. И не исключено, что даже менять курс может быть слишком поздно.

Итак, что из этого может извлечь неспециалист? Что ж, когда вы соберете вместе самые яркие умы в мире, море докторов наук, столетия совместного обучения и зададите вопрос ...

Иногда вы получаете очень простой ответ.

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миссиякосмосастероидракетаNASA
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