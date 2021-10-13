NASA хочет изменить движение астероида, сильно ударив его космическим кораблем в армагеддонном движении

Это может звучать как решение, прямо взятое из фильма Майкла Бэя, но НАСА действительно намеревается опробовать решение «просто порази его очень сильно» для отражения приближающихся астероидов.
В миссии «Испытание на двойное перенаправление астероидов» (DART) НАСА продемонстрирует кинетический ударный механизм - если говорить непрофессиональным языком, то это метод «нанеси удар очень сильно», пишет yourtango.com.
Миссия будет измерять изменение, вызванное столкновением космического корабля с лунным летательным аппаратом на скорости 6,6 км / с при движении лунного летательного аппарата.
Теперь, если слово «луна» вас не напомнило, эта космическая скала огромна по сравнению с любым космическим кораблем, который человечество когда-либо запускало на 160 метров и твердой скалой. Масса лунного летательного аппарата едва ли сопоставима с массой космического корабля, который НАСА намеревается с ним столкнуться.
Итак, все это вызывает вопрос. Почему?
Что такое миссия НАСА DART?DART является частью продолжающихся усилий НАСА по защите Земли от приближающихся астероидов.
Что НАСА делает, глядя на объекты в космосе, так это измеряет такие вещи, как их относительная скорость, масса, сила тяжести и т. Д., И на основе этих измерений НАСА может точно определить будущий путь этих объектов. Будь то на стабильной орбите, при входе в нашу солнечную систему или выходе из нее или при запуске с Земли, НАСА действительно хорошо предсказывает движение предметов в космосе.
Так что же произойдет, если НАСА определит, что астероид движется по курсу столкновения с Землей?
Ну ничего, прямо сейчас мы не очень много сделали для тестирования методов перенаправления астероидов. Вот где приходит DART.
Несмотря на то, что космический корабль, который НАСА использует для столкновения с астероидом, на несколько порядков менее массивен, чем луна, к которой оно направляется, он движется очень быстро и, как скажет вам любой учитель физики в средней школе, сила, которую один объект может передать другому. происходит от сочетания его массы и скорости.
DART не собирается сильно сдвигать лунку. Это потому, что это не обязательно.Считается, что дротик изменит скорость луны всего на долю процента.
Доля в один процент звучит не так уж и много, но если вы говорите об астероиде на окраине Солнечной системы на курсе столкновения с Землей, разница в доли процента может означать разницу между попаданием в Землю и промахом на сотни тысяч миль.
Представьте, что вы едете по шоссе, и вы видите, что одна из полос заблокирована в четверти мили вниз по дороге. Вы можете плавно и лениво перебраться в другую полосу. Это эквивалентно тому, что НАСА замечает астероид, летящий к Земле, пока он еще далеко.
С другой стороны, если вы только заметите, что полоса заблокирована на 100 футов, прежде чем съехать с дороги, вам понадобится много сил, чтобы свернуть с дороги. И не исключено, что даже менять курс может быть слишком поздно.
Итак, что из этого может извлечь неспециалист? Что ж, когда вы соберете вместе самые яркие умы в мире, море докторов наук, столетия совместного обучения и зададите вопрос ...
Иногда вы получаете очень простой ответ.