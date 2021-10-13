Вакцины эффективны против большинства вариантов коронавируса и «Дельта» тоже

Две из наиболее часто используемых вакцины против коронавируса обеспечивают защиту от нескольких вариантов вируса, вызывающего COVID-19, включая высокоинфекционный вариант Delta, как показало новое исследование Йельского университета.
Результаты, опубликованные 11 октября в журнале Nature, также показывают, что те, кто был инфицирован вирусом до вакцинации, демонстрируют более устойчивый иммунный ответ на все варианты, чем те, кто не был инфицирован и полностью вакцинирован.
Результаты заключаются в том, что рост числа так называемых «прорывных» инфекций, вызываемых вариантом Delta среди вакцинированных лиц, продолжает вызывать вопросы о том, обеспечивают ли вакцины широкую защиту от вновь возникающих вариантов.
По словам исследователей, вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech действительно усиливают реакцию иммунной системы на инфекцию, пишет medicalxpress.com.
«Вакцины индуцируют высокие уровни антител против дельты и большинства ее вариантов», - говорит Акико Ивасаки, профессор иммунобиологии Вальдемара фон Зедтвица и соавтор статьи. «И два выстрела лучше, чем один».
Кроме того, результаты показывают, что бустерные уколы могут быть эффективными в отражении SARS-CoV-2, говорят авторы.
Для исследования группа исследователей во главе с Ивасаки и двумя соавторами-корреспондентами - Натаном Грубо, доцентом эпидемиологии Йельского университета и Саадом Омером, директором Йельского института глобального здравоохранения, - собрала образцы крови у 40 медицинских работников Йельского университета. Система здравоохранения Нью-Хейвена с ноября 2020 года по январь 2021 года до вакцинации. В следующие недели они периодически брали дополнительные образцы после того, как добровольцы получили свою первую и вторую дозы мРНК вакцин Moderna или Pfizer-BioNTech.
Затем исследователи подвергли образцы крови добровольцев 16 различным вариантам SARS-COV-2, включая вариант Дельта, наиболее распространенный штамм, циркулирующий в Соединенных Штатах, а затем измерили ответ антител и Т-клеток на каждый из вариантов. (Ни один из добровольцев не подвергся воздействию вируса.)
Исследователи обнаружили доказательства усиленного ответа иммунной системы во всех образцах крови, хотя сила ответа варьировалась в зависимости от варианта и индивидуума. Система иммунной реакции на вариант Delta в крови всех добровольцев была в целом надежная и даже сильнее в образцах , собранных после второго выстрела физических лиц.
По словам Ивасаки, случаи прорыва, приписываемые варианту Дельта, вряд ли возникнут из-за неэффективности вакцин. Скорее всего, они связаны с чрезвычайно заразной природой варианта Дельта, который может преодолеть иммунную защиту, сказала она.
Другие исследования также показали, что у вакцинированных людей обычно менее тяжелые инфекции.
«Вариант Дельта более заразен, чем более ранние варианты», - добавил Грубо. «Высокая трансмиссивность этого варианта , а не его ускользание от нашего иммунного ответа, вызванного вакциной, лучше всего объясняет инфекции среди вакцинированных».
Исследователи также разделили добровольцев-медиков на две группы: тех, кто был инфицирован COVID-19 до вакцинации, и тех, кто этого не сделал. Иммунный ответ у инфицированных до вакцинации был более устойчивым, чем у тех, кто никогда не был инфицирован.
«Восстановление после первоначальной инфекции похоже на первую прививку», - сказал Ивасаки.
По ее словам, ревакцинация среди вакцинированных может иметь аналогичный эффект, увеличивая присутствие антител и Т-клеток, которые защищают от инфекций.
Каролина Лукас из Йельского университета, Шанталь Фогельс и Инчи Йилдирим являются соавторами исследования.