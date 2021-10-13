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Противораковый препарат из грибка демонстрирует многообещающие результаты в клинических испытаниях

10:00:1310/12/2021,от Оксфордского университета
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Исследователи Оксфордского университета работали в сотрудничестве с лидерами отрасли NuCana, чтобы оценить новый химиотерапевтический препарат, полученный из грибка.

Ярсагумба, или кардицепс китайский - гриб-паразит, прорастает в телах гусениц. Фото: pixabay.com
Сюжет: Онкология
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Новое промышленно-академическое партнерство между Оксфордским университетом и биофармацевтической компанией NuCana показало, что химиотерапевтический препарат NUC-7738, полученный из гималайского гриба, имеет в 40 раз большую эффективность для уничтожения раковых клеток, чем его исходное соединение.

Исследователи Оксфордского университета работали в сотрудничестве с лидерами отрасли NuCana, чтобы оценить новый химиотерапевтический препарат, полученный из грибка. Исследование Clinical Cancer Research показало, что новый препарат NUC-7738, разработанный NuCana, обладает до 40 раз большей эффективностью в уничтожении раковых клеток, чем его исходное соединение, с ограниченными токсическими побочными эффектами, пишет medicalxpress.com.

Встречающийся в природе аналог нуклеозидов, известный как кордицепин (он же 3-дезоксиаденозин), содержится в гималайском грибе Cordyceps sinensis и уже сотни лет используется в традиционной китайской медицине для лечения рака и других воспалительных заболеваний. Однако он быстро разрушается в кровотоке, поэтому к опухоли доставляется минимальное количество лекарства, разрушающего рак . Чтобы улучшить его эффективность и клинически оценить его применение в качестве лекарства от рака, биофармацевтическая компания NuCana разработала кордицепин для клинической терапии, используя свою новую технологию ProTide, чтобы создать химиотерапевтический препарат с резко улучшенной эффективностью.

Попав в организм, кордицепин требует переноса в раковые клетки с помощью переносчика нуклеозидов (hENT1), он должен быть преобразован в активный противораковый метаболит, известный как 3-dATP, с помощью фосфорилирующего фермента (ADK), и он быстро расщепляется в крови ферментом АДА. Вместе эти механизмы устойчивости, связанные с транспортом, активацией и распадом, приводят к недостаточной доставке противоракового метаболита в опухоль. NuCana использовала новую технологию ProTide для разработки терапии, которая может обойти эти механизмы устойчивости и генерировать высокие уровни активного противоракового метаболита, 3-dATP, внутри раковых клеток.

Технология ProTide - это новый подход к доставке химиотерапевтических препаратов в раковые клетки. Он работает, присоединяя небольшие химические группы к аналогам нуклеозидов, таким как кордицепин, которые затем метаболизируются, когда достигают раковых клеток пациента, высвобождая активированное лекарство. Эта технология уже успешно используется в одобренных FDA противовирусных препаратах Ремсидивир и Софусбувир для лечения различных вирусных инфекций, таких как гепатит С, Эбола и COVID-19.

Результаты исследования, опубликованного в Clinical Cancer Research, показывают, что, преодолевая ключевые механизмы устойчивости к раку, NUC-7738 обладает большей цитотоксической активностью, чем кордицепин, в отношении ряда раковых клеток.

Исследователи из Оксфорда и их сотрудники в Эдинбурге и Ньюкасле в настоящее время оценивают NUC-7738 в фазе 1 клинического испытания NuTide: 701, в котором препарат тестируется на пациентах с развитыми солидными опухолями, устойчивыми к традиционному лечению. Первые результаты исследования показали, что NUC-7738 хорошо переносится пациентами и проявляет обнадеживающие признаки противораковой активности.

В настоящее время в партнерстве с NuCana планируются дальнейшие клинические испытания этого препарата на Фазе 2 , чтобы добавить к растущему числу противораковых препаратов по технологии ProTide, которые разрабатываются для лечения рака.

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онкологияракярсагумбагималайский гриб
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