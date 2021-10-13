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Михаил Соломенный: что на Руси обязательно делали 13 октября, чтобы счастье и здоровье близких не покинули дом

1:00:3610/13/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Его главная деятельность заключалась в проповеди Евангелия, установления новых храмов и кафедр по крупным городам.

По традиции в народе праздник посвящали смене старой соломы в доме на свежую

13 октября отмечается память первого митрополита Киевского Михаила. В народе его называют Михаилом Соломенным, потому что в день его памяти на Руси сжигали соломенные постели.

О жизни святителя, мы узнали по трудам митрополита Димитрия (Ростовского). Он написал о том, что святой Михаил — первый предстоятель православной церкви на Руси. Константинопольский патриарх Николай Хризоверг, вместе с епископами назначил и поставил «в Русь» митрополитом Михаила. Житие характеризует его как умного и образованного человека, который прожил свою жизнь в трудах и смирении. Летописцы представляют разные сведения о его происхождении. Одни утверждают, что по национальности он был сирийцем, другие болгарином. Но то, что он внес огромный вклад установления христианской веры на Руси, остается неоспоримым фактом.

Его главная деятельность заключалась в проповеди Евангелия, установления новых храмов и кафедр по крупным городам. В Киеве святитель в честь своего небесного покровителя заложил монастырь Святого Архангела Михаила и при нем церковь, тогда еще деревянную.

После крещения Киева святой Михаил помог князю Владимиру в постройке первой каменной Десятинной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но, святой Михаил не дожил до конца ее строительства, покинув мир в 992 году. Особую память Святителю установили в связи с перенесением его мощей в Великую Печерскую Церковь в начале октября.

Традиции и обряды на праздник Михаил Соломенный

- Главные обычаи 13 октября - смена соломы дома на свежую, обряд купания детей на пороге дома.

- По традиции в народе праздник посвящали смене старой соломы в доме на свежую.

- Молодые девушки меняют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старую набивку обязательно сжигают. Раньше верили, что это помогает защитить хозяев от разного сглаза. Мужчины меняли соломенные подстилы у себя дома и на крыльце.

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традициипраздникиприметы день Михаила Соломенного
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