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Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США

6:00:5010/12/2021,Мэтью Перроне
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Несколько других компаний, включая Pfizer и Roche, изучают аналогичные препараты и, как ожидается, сообщат о результатах в ближайшие недели и месяцы.

Противовирусные таблетки, которые люди могут принимать дома для уменьшения симптомов и ускорения выздоровления. Фото: pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В понедельник производитель лекарств Merck обратился к регулирующим органам США с просьбой разрешить производство таблеток для лечения COVID-19, что добавит совершенно новое и простое в использовании оружие в мировой арсенал против пандемии.

Если это будет одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - решение, которое может быть принято в течение нескольких недель - это будет первая таблетка, показанная для лечения болезни. Все другие виды лечения COVID-19, поддерживаемые FDA, требуют внутривенного введения или инъекции, пишет medicalxpress.com.

Противовирусные таблетки, которые люди могут принимать дома для уменьшения симптомов и ускорения выздоровления, могут оказаться революционными, поскольку они снизят колоссальную нагрузку на больницы США и помогут сдержать вспышки заболеваний в более бедных странах со слабыми системами здравоохранения. Это также укрепит двусторонний подход к пандемии: лечение с помощью лекарств и профилактика, в первую очередь с помощью вакцинации.

Перед принятием решения FDA изучит данные компании о безопасности и эффективности препарата молнупиравир.

Компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotheotherapy заявили, что они специально попросили агентство предоставить экстренное использование для взрослых с COVID-19 от легкой до умеренной степени, которые подвержены риску тяжелого заболевания или госпитализации. Примерно так используются инфузионные препараты от COVID-19.

«Ценность здесь в том, что это таблетка, поэтому вам не нужно иметь дело с инфузионными центрами и всеми окружающими факторами», - сказал д-р Николас Картсонис, старший вице-президент отделения инфекционных заболеваний Merck. «Я думаю, что это очень мощный инструмент, который можно добавить в набор инструментов».

Ранее в этом месяце компания сообщила, что эта таблетка вдвое снизила количество госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами COVID-19. Результаты были настолько убедительными, что независимые медицинские эксперты, наблюдавшие за ходом исследования, рекомендовали прекратить его досрочно.

Побочные эффекты были схожими между пациентами, которые принимали препарат, и теми, кто в группе тестирования принимал пустышку. Но Merck публично не детализировал типы проблем, о которых сообщалось, что станет ключевой частью обзора FDA.

Высокопоставленные чиновники здравоохранения США продолжают продвигать вакцинацию как лучший способ защиты от COVID-19.

«Намного, намного лучше предотвратить заражение, чем лечить инфекцию», - сказал доктор Энтони Фаучи, обсуждая препарат Merck на прошлой неделе.

Тем не менее, около 68 миллионов подходящих американцев остаются невакцинированными, что подчеркивает необходимость в эффективных лекарствах для контроля будущих волн инфекции.

Перспектива приема таблеток COVID-19 возникает на фоне других обнадеживающих признаков: количество новых случаев заражения в день в США упало в среднем ниже 100000 впервые за два месяца, а количество смертей составляет около 1700 в день, по сравнению с более чем 2000 три недели назад.

Кроме того, среднее количество вакцинаций, делаемых в день, превысило 1 миллион, увеличившись более чем на 50% за последние две недели, что связано с введением повторных прививок и требованиями к вакцинам на рабочем месте.

Тем не менее, власти здравоохранения готовятся к еще одному возможному всплеску, поскольку холодная погода заставляет все больше людей уходить в дома.

С самого начала пандемии эксперты в области здравоохранения подчеркивали необходимость удобных таблеток. Цель состоит в том, чтобы создать нечто похожее на Тамифлю, лекарство от гриппа 20-летней давности, которое сокращает продолжительность болезни на день или два и снижает выраженность таких симптомов, как жар, кашель и заложенность носа.

Три препарата на основе антител, утвержденные FDA, доказали свою высокую эффективность в снижении смертности от COVID-19, но они дороги, их сложно производить и для их доставки требуется специальное оборудование и специалисты здравоохранения.

Предполагая разрешение FDA, правительство США согласилось закупить достаточное количество таблеток для лечения 1,7 миллиона человек по цене примерно 700 долларов за каждый курс лечения. Это меньше половины стоимости препаратов на основе антител, закупаемых правительством США - более 2000 долларов за вливание - но все же дороже, чем многие противовирусные таблетки от других заболеваний.

Картсонис из Merck сказал в интервью, что цифра в 700 долларов не является окончательной ценой на лекарство.

«Мы установили эту цену до того, как у нас были какие-либо данные, так что это всего лишь один контракт», - сказал Картсонис. «Очевидно, мы собираемся нести ответственность за это и сделать этот препарат максимально доступным для как можно большего числа людей во всем мире».

Кенилворт, штат Нью-Джерси, компания Merck заявила, что ведет переговоры о закупках с правительствами всего мира и будет использовать скользящую шкалу цен, основанную на экономических возможностях каждой страны. Кроме того, компания подписала лицензионные соглашения с несколькими индийскими производителями дженериков на производство недорогих версий препарата для стран с низкими доходами.

Несколько других компаний, включая Pfizer и Roche, изучают аналогичные препараты и, как ожидается, сообщат о результатах в ближайшие недели и месяцы. AstraZeneca также запрашивает разрешение FDA на препарат с антителами длительного действия, предназначенный для обеспечения многомесячной защиты пациентов с нарушениями иммунной системы и неадекватным ответом на вакцинацию.

Некоторые эксперты предсказывают, что различные методы лечения COVID-19 в конечном итоге будут назначены в сочетании, чтобы лучше защитить от наихудших последствий вируса.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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