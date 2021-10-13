Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против коронавируса

Moderna не планирует делиться рецептом своей вакцины от COVID-19, потому что руководители пришли к выводу, что расширение собственного производства компании - лучший способ увеличить глобальные поставки, заявил в понедельник председатель компании.
В интервью Associated Press Нубар Афеян также повторил обещание, данное Moderna год назад, не принуждать к нарушению патентных прав кого-либо еще, производящего вакцину от коронавируса во время пандемии.
«Нам не нужно было этого делать», - сказал Афеян. «Мы думаем, что это было ответственным делом». Он добавил: «Мы хотим, чтобы это помогло миру», пишет medicalxpress.com.
Агентство здравоохранения ООН потребовало от Moderna поделиться своей формулой вакцины. Афеян сказал, что компания проанализировала, было бы лучше поделиться технологией РНК-мессенджера, и определила, что она может расширить производство и доставить миллиарды дополнительных доз в 2022 году.
«В течение следующих шести-девяти месяцев самым надежным и эффективным способом производства высококачественных вакцин будет их производство», - сказал Афеян. Отвечая на вопрос об обращениях Всемирной организации здравоохранения и других организаций, он утверждал, что такие просьбы предполагают, что «мы не можем получить достаточно мощностей, но на самом деле мы знаем, что можем».
Moderna «перешла от нулевого производства к 1 миллиарду доз менее чем за год», - сказал Афеян, имея в виду спринт компании из Массачусетса по разработке вакцины и производству ее в больших количествах. «И мы думаем, что сможем вырасти с 1 до 3 миллиардов» в 2022 году.
Вакцина COVID-19 - единственный коммерческий продукт Moderna. На прошлой неделе компания объявила о планах открыть завод по производству вакцин где-нибудь в Африке. Афеян выразил надежду, что в ближайшее время будет принято решение о точном месте. Тем не менее, на запуск завода могут потребоваться годы.
Афеян выступил с речью в последний полный день своего визита в Италию, когда он встретился с Папой Франциском, который призвал обеспечить всеобщий доступ к вакцинам. Он также появился в Венеции, чтобы продвигать инициативу по присуждению гуманитарной премии.