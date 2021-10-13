Уровень D-димера не полезен для исключения тромбоэмболии легочной артерии у пациентов с коронавирусом

Использование уровней D-димера для исключения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) имеет ограниченное клиническое применение и может быть неприемлемым для пациентов, госпитализированных с COVID-19, многие из которых имеют повышенные значения D-димера в плазме, согласно опубликованному исследованию. онлайн 8 октября в JAMA Network Open, пишет medicalxpress.com.
Константин Н. Логотетис, доктор медицины, из Университета Южной Флориды в Тампе, и его коллеги провели исследование диагностической точности, чтобы охарактеризовать эффективность D-димера, чтобы исключить ТЭЛА среди пациентов, госпитализированных с COVID-19. Среди 287 пациентов с подозрением на ТЭЛА концентрации D-димера в плазме по результатам автоматизированного стандартизованного анализа сравнивали со стандартным критерием компьютерной томографической ангиографии легких. Была исследована способность концентрации D-димера в плазме правильно классифицировать пациентов с ПЭ.
Из 287 пациентов с COVID-19 и подозрением на ТЭЛА 118 потребовалось лечение в отделениях интенсивной терапии, а 27 умерли во время госпитализации (41,1 и 9,4 процента соответственно). Исследователи обнаружили, что 37 пациентов (12,9 процента) имели рентгенологические доказательства ТЭЛА, а 87,1 процента - нет. В целом, 92,3 процента пациентов имели уровни D-димера в плазме ≥0,05 мкг / мл, включая всех пациентов с ТЭЛА и 225 из 250 пациентов без ТЭЛА (91,2 процента). Для пациентов без и с ПЭ средние значения D-димера составляли 1,0 и 6,1 мкг / мл соответственно; Значения D-димера варьировались от 0,2 до 128 мкг / мл и от 0,5 до более чем 10 000 мкг / мл, соответственно. Средние значения D-димера были значительно ниже у пациентов без ТЭЛА.
«Эти результаты предполагают, что использование уровней D-димера для исключения ПЭ среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, может быть неуместным и иметь ограниченное клиническое применение», - пишут авторы.