Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи

6:30:4610/12/2021,Майкл Холлан [Maykl Khollan]
0

Хотя видео вызвало бурную реакцию людей, которые действительно жили в медвежьей стране, Митчем объяснил, что это просто то, к чему он привык.

Домовладелец из Колорадо поделился записанным им видео, на котором медведь идет прямо к его входной двери посреди ночи. Фото: стоп-кадр видео foxnews.com


Домовладелец Тодд Митчем сказал, что с заходом солнца в Колорадо все становится интересно.
Вот почему всегда полезно проверить камеру дверного звонка, прежде чем открывать дверь.

Домовладелец из Колорадо поделился записанным им видео, на котором медведь идет прямо к его входной двери посреди ночи. Медведь подбирается так близко к двери, что его дыхание на мгновение затуманивает камеру дверного звонка.
Тодд Митчем рассказал Fox News о видео, сказав, что узнал медведя. Он говорит, что рядом с его домом в Эвергрине живут два или три медведя (о которых он знает), и этот медведь появляется примерно раз в неделю.

Хотя видео вызвало бурную реакцию людей, которые действительно жили в медвежьей стране, Митчем объяснил, что это просто то, к чему он привык.

«Все здесь привыкли сосуществовать с природой», - сказал он. «Вы учитесь держаться подальше от дороги. В этом нет ничего ненормального».


Хотя он привык к медведям, Митчем объяснил, что принимает меры предосторожности.
«Было бы шокирующим, если бы я открыл дверь в три часа ночи, чтобы вывести собак, а медведь был там», - сказал он. «Когда заходит солнце, все становится интересно».

Митчем сказал, что он проверяет камеры ночью, а не только на медведей. Есть горные львы, которых стоит остерегаться.
Даже лось может вызвать проблемы в нужное время года.

Во время пандемии Митчем говорит, что видел, как многие люди уезжают из городов, чтобы быть ближе к природе. Хотя ему нравится этот район, он сказал, что он может шокировать новичков.

«Люди переехали сюда, думая, что это будет живописно», - сказал он. «Вы должны обращать внимание на дикую природу. Это период адаптации. Некоторые люди уезжают».
Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
видеодверьмедведь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Страшно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи
6:30:46 10/12/2021
Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи
Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США
6:00:50 10/12/2021
Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США
Вакцины эффективны против большинства вариантов коронавируса и «Дельта» тоже
5:30:05 10/12/2021
Вакцины эффективны против большинства вариантов коронавируса и «Дельта» тоже
Собянин: Минимальную пенсию в Москве повысят до 21 193 рублей
4:01:29 10/12/2021
Собянин: Минимальную пенсию в Москве повысят до 21 193 рублей
Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года
4:00:10 10/12/2021
Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года
В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве
3:46:52 10/12/2021
В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих
3:19:19 10/12/2021
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих
В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть
3:02:07 10/12/2021
В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть
Имена для мальчиков в ноябре и декабре: с именем выбираем судьбу
3:00:52 10/12/2021
Имена для мальчиков в ноябре и декабре: с именем выбираем судьбу
БердскВ Бердске закрыли для личного транспорта перекресток улиц Космической и Черемушной из-за глобального ремонта дороги
2:46:53 10/12/2021
В Бердске закрыли для личного транспорта перекресток улиц Космической и Черемушной из-за глобального ремонта дороги