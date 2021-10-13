Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи

Домовладелец Тодд Митчем сказал, что с заходом солнца в Колорадо все становится интересно.
Вот почему всегда полезно проверить камеру дверного звонка, прежде чем открывать дверь.
Домовладелец из Колорадо поделился записанным им видео, на котором медведь идет прямо к его входной двери посреди ночи. Медведь подбирается так близко к двери, что его дыхание на мгновение затуманивает камеру дверного звонка.
Тодд Митчем рассказал Fox News о видео, сказав, что узнал медведя. Он говорит, что рядом с его домом в Эвергрине живут два или три медведя (о которых он знает), и этот медведь появляется примерно раз в неделю.
Хотя видео вызвало бурную реакцию людей, которые действительно жили в медвежьей стране, Митчем объяснил, что это просто то, к чему он привык.
«Все здесь привыкли сосуществовать с природой», - сказал он. «Вы учитесь держаться подальше от дороги. В этом нет ничего ненормального».
Хотя он привык к медведям, Митчем объяснил, что принимает меры предосторожности.
«Было бы шокирующим, если бы я открыл дверь в три часа ночи, чтобы вывести собак, а медведь был там», - сказал он. «Когда заходит солнце, все становится интересно».
Митчем сказал, что он проверяет камеры ночью, а не только на медведей. Есть горные львы, которых стоит остерегаться.
Даже лось может вызвать проблемы в нужное время года.
Во время пандемии Митчем говорит, что видел, как многие люди уезжают из городов, чтобы быть ближе к природе. Хотя ему нравится этот район, он сказал, что он может шокировать новичков.
«Люди переехали сюда, думая, что это будет живописно», - сказал он. «Вы должны обращать внимание на дикую природу. Это период адаптации. Некоторые люди уезжают».