Что должен сделать каждый верующий на Великий праздник Покров Богородицы 14 октября

Отмечаемый 14 октября праздник Покрова Пресвятой Богородицы происходит еще со времен правления Льва Первого в Константинополе.
История праздника
Однажды Константинополь подвергся нападению на город со стороны язычников. Нападавшие— языческие воны были известны своей великой жестокостью. Они напали с флотом, который угрожал сокрушить оборону Константинополя. Первые штурмы города прошли на руку язычникам. Однако во время одного из военных затиший, жители города сумели собраться вместе для молитвы в церкви Пресвятой Богородицы во Влахернах.
Во время богослужения в церкви блаженный Андрей, увидел Богородицу в видении. Когда она несла свою вуаль, она простерла ее над городом и над всеми людьми, защищавшими ее. Под ее защитой, жители города были в полной безопасности и могли укрыться. Когда часть покрывала, которое несла Богородица, была погружена в воды Босфора, началась невероятная буря. Атакующие Константинополь испугались, прекратив осаду.
Что нужно делать на Покров
В этот праздник принято молиться Деве Марии, обращаясь к ней за помощью. Православные верующие читают молитву перед иконой Покрова Божией Матери. У Богородицы просят о здоровье, поддержке и защиты, а также помощи в семейных делах для себя и остальных людей. Во время всего года Дева Мария защищала людей, которые к ней пришли.
Раньше было принято печь блины и устраивать застолья. А девушки, которые еще не вышли замуж, просят у Богородицы счастливого брака.
Также Перед Покровом нужно привести дом в порядок, поскольку на сам праздник нельзя работать, строить, копать, шить, стирать и убирать.