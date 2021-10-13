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Что должен сделать каждый верующий на Великий праздник Покров Богородицы 14 октября

2:30:1210/13/2021Фото: pixabay.com
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В этот праздник принято обращаться к Богородице за помощью и покровительством. Христиане читают молитву иконе Покрова Богородицы.

На Покров принято печь блины и приглашать гостей

Отмечаемый 14 октября праздник Покрова Пресвятой Богородицы происходит еще со времен правления Льва Первого в Константинополе.

История праздника

Однажды Константинополь подвергся нападению на город со стороны язычников. Нападавшие— языческие воны были известны своей великой жестокостью. Они напали с флотом, который угрожал сокрушить оборону Константинополя. Первые штурмы города прошли на руку язычникам. Однако во время одного из военных затиший, жители города сумели собраться вместе для молитвы в церкви Пресвятой Богородицы во Влахернах.

Во время богослужения в церкви блаженный Андрей, увидел Богородицу в видении. Когда она несла свою вуаль, она простерла ее над городом и над всеми людьми, защищавшими ее. Под ее защитой, жители города были в полной безопасности и могли укрыться. Когда часть покрывала, которое несла Богородица, была погружена в воды Босфора, началась невероятная буря. Атакующие Константинополь испугались, прекратив осаду.

Что нужно делать на Покров

В этот праздник принято молиться Деве Марии, обращаясь к ней за помощью. Православные верующие читают молитву перед иконой Покрова Божией Матери. У Богородицы просят о здоровье, поддержке и защиты, а также помощи в семейных делах для себя и остальных людей. Во время всего года Дева Мария защищала людей, которые к ней пришли.
Раньше было принято печь блины и устраивать застолья. А девушки, которые еще не вышли замуж, просят у Богородицы счастливого брака.

Также Перед Покровом нужно привести дом в порядок, поскольку на сам праздник нельзя работать, строить, копать, шить, стирать и убирать.

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традициипраздникизапретыПокров Пресвятой Богородицы
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