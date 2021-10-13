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Всех капитанов и моряков с Днем гидрографической службы ВМФ: морские картинки и сердечные слова 13 октября

1:45:5210/13/2021
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13 октября 1827 года было создано Управление генерал-гидрографа, ставшее родоначальником современной гидрографической службы Военно-Морского Флота.

День гидрографа. Фото: pixabay.com

Вы в жизни так много всего повидали,
И многое на себе испытали сполна,
За вами атомные серьезные дали,
За вами океана прозрачная волна!
За вами створы, глубины, промеры,
И потери каждого службы дня,
Примите же в день свой важный,
Эти поздравления, гидрографы, от меня!

***

Вы совершайте каждый день промеры,
И покоряете просторы океана день ото дня,
И, в какой-то степени, вы – пионеры,
Вы хранители военно-морского огня!
Вы потомки предков своих своенравных,
Вы дети нашей великой страны,
Потомки лет и мирных, и славных,
И лет в огне страшной и злой войны!

День гидрографа. Фото: pixabay.com

Вы у предков своих взяли эстафету,
И оказались вашим пращурам под стать,
Теперь стремитесь все важные заветы,
Будущим гидрографам военным передать!
Для каждого из вас своя службы мера,
И своя за плечами событий череда,
Моряк-гидрограф – вовсе не карьера,
А судьба сложнейшего труда!

***

В вашей службе не случается передышки,
Как нет передышки и шумной реки,
И учились вы далеко не по книжке,
И не вели за руку вас добрые проводники!
Пусть труд гидрографа-моряка сторицей,
Страна медалью воздаст на широкой груди,
Вы следуйте зову давнейших традиций,
И будьте первыми всегда, и впереди!

День гидрографа. Фото: pixabay.com

Ты по ступенькам службы тихонько поднимайся,
С размаху не отворяя запертую дверь,
И в деле своем, в поступках, не сомневайся,
Но все, что сделал, несколько раз проверь!
Ведь нужна в работе точность, а не гибкость,
И в честь тебя, гидрограф, этот стих,
Ты помни, что нет права у тебя на ошибку,
Ты не минер, твоя ошибка будет ждать других!

Источник: pozdravik.ru

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