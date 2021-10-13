Всех капитанов и моряков с Днем гидрографической службы ВМФ: морские картинки и сердечные слова 13 октября

Вы в жизни так много всего повидали,
И многое на себе испытали сполна,
За вами атомные серьезные дали,
За вами океана прозрачная волна!
За вами створы, глубины, промеры,
И потери каждого службы дня,
Примите же в день свой важный,
Эти поздравления, гидрографы, от меня!
***
Вы совершайте каждый день промеры,
И покоряете просторы океана день ото дня,
И, в какой-то степени, вы – пионеры,
Вы хранители военно-морского огня!
Вы потомки предков своих своенравных,
Вы дети нашей великой страны,
Потомки лет и мирных, и славных,
И лет в огне страшной и злой войны!
Вы у предков своих взяли эстафету,
И оказались вашим пращурам под стать,
Теперь стремитесь все важные заветы,
Будущим гидрографам военным передать!
Для каждого из вас своя службы мера,
И своя за плечами событий череда,
Моряк-гидрограф – вовсе не карьера,
А судьба сложнейшего труда!
***
В вашей службе не случается передышки,
Как нет передышки и шумной реки,
И учились вы далеко не по книжке,
И не вели за руку вас добрые проводники!
Пусть труд гидрографа-моряка сторицей,
Страна медалью воздаст на широкой груди,
Вы следуйте зову давнейших традиций,
И будьте первыми всегда, и впереди!
Ты по ступенькам службы тихонько поднимайся,
С размаху не отворяя запертую дверь,
И в деле своем, в поступках, не сомневайся,
Но все, что сделал, несколько раз проверь!
Ведь нужна в работе точность, а не гибкость,
И в честь тебя, гидрограф, этот стих,
Ты помни, что нет права у тебя на ошибку,
Ты не минер, твоя ошибка будет ждать других!
Источник: pozdravik.ru