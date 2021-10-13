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14 октября - Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы: значение, традиции и очень важные запреты

3:00:3410/13/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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На Руси старались закончить всю работу до Покрова. Нужно было успеть все завершить на полях, собрать и уложить в амбары урожай, а потом начинать готовиться к зиме.

Православные верующие в этот день обязательно посещают храм и молятся о защите дома

Однажды Константинополь осадили со всех сторон языческие войска. Они собирались сокрушить оборону города. Это им удалось сделать при первых осадах крепости. Но спустя какое-то время, осада прекратилась, что позволило людям собраться вместе в храме Пресвятой Девы Марии. Жители города стали усердно молиться Бога и Деву Марию, защитить их от страшной участи. И тогда святой Андрей Юродивый во имя Христа со своим учеником святым Епифанием и остальными людьми, увидели Божью Матерь, святого Иоанна Крестителя и нескольких других святых и ангелов. Они видели, как она подошла к центру церкви, опустилась на колени и долго молилась. Ее лицо было залито слезами. Затем она сняла свою вуаль и накрыла ею людей в знак защиты. В это время в город почти вторглись варвары. Но после явления Божией Матери опасность была предотвращена. Византийский город был чудесным образом спасен заступничеством Девы Марии - на следующее утро враги сняли осаду, не предпринимая и попыток захватить беззащитный город.

Впервые праздник был установлен великим князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого в 1164 году на 14 октября по новому стилю. Также примерно с момента установления праздника в России появилась и Свято-Покровская церковь. В Новгороде в XII веке существовал монастырь.

Традиции праздника

Православные верующие в этот день обязательно посещают храм и молятся о защите дома, крепком здоровье и для обретения счастливой семьи. На Руси старались закончить всю работу до Покрова. Нужно было успеть все завершить на полях, собрать и уложить в амбары урожай, а потом начинать готовиться к зиме. Эта традиция имеет дохристианские корни, ее часто приписывают к языческим обычаям, но много церковных праздников, неразрывно с ними связаны.

Кроме того, на праздник принято устраивать свадьбы или свататься. Считалось, что это необходимо сделать до Рождества.

Важные запреты

Покров Богородицы является великим праздником, поэтому в этот день нельзя работать, в том числе заниматься делами по дому.

Также в этот день нельзя сквернословить, сплетничать и ругаться - это грех. Все обиды и невзгоды следует простить.

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традициипраздникизапретыПокров Пресвятой Богородицы
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