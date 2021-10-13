Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Курение марихуаны может привести к очень серьезным осложнения коронавируса

7:30:1710/12/2021,New York Post
0

Пациенты с расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, «которые были моложе и имели меньше сопутствующих заболеваний, чем другие подтипы SUD, имели более высокий риск прорывной инфекции.

Исследование, опубликованное в прошлый вторник в журнале World Psychology, показало, что люди с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ (SUD) - зависимостью от марихуаны, алкоголя, кокаина, опиоиды и табак - с большей вероятностью заразились коронавирусом. Фото: pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США

Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в СШАВ Бердске 4 детских сада полностью закрыты из-за высокой заболеваемостиЕщё 29 новости

Сторонники марихуаны заявили, что исследование не показало, что марихуана может быть причиной серьезных заболеваний.
Новое исследование показало, что заядлые потребители марихуаны, которые также были вакцинированы, могут быть более восприимчивыми к новым случаям COVID-19.

Исследование, опубликованное в прошлый вторник в журнале World Psychology, показало, что люди с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ (SUD) - зависимостью от марихуаны, алкоголя, кокаина, опиоиды и табак - с большей вероятностью заразились коронавирусом после получения обеих прививок, пишет foxnews.com.

У тех, у кого не было SUD, частота прорывных инфекций составила 3,6 процента, по сравнению с 7 процентами среди тех, кто имел SUD. Наибольшему риску прорывных инфекций подвергались 7,8% людей с расстройствами, связанными с употреблением марихуаны.

Среди других веществ риск исчез при рассмотрении таких вопросов, как основные состояния здоровья и социально-экономический статус. Разница не связана напрямую с употреблением марихуаны, но может быть связана с поведением людей, зависимых от марихуаны.

"Пациенты с расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, «которые были моложе и имели меньше сопутствующих заболеваний, чем другие подтипы SUD, имели более высокий риск прорывной инфекции даже после того, как они были сопоставлены по неблагоприятным социально-экономическим детерминантам здоровья и сопутствующим заболеваниям с пациентами, не страдающими SUD», - пишут исследователи.

"Дополнительные переменные, такие как поведенческие факторы или неблагоприятное воздействие каннабиса на легочные и иммунную функцию, могут способствовать более высокому риску прорывной инфекции в этой группе».

Сторонники марихуаны заявили, что исследование не показало, что марихуана может быть причиной прорывов, также отметив, что большинство потребителей марихуаны не зависят от наркотика.
«Это исследование ограничено людьми с« расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ », которые представляют собой очень небольшую подгруппу потребителей каннабиса», - сказал Newsweek Морган Фокс, директор по связям со СМИ Национальной ассоциации индустрии каннабиса.
«Это просто корреляция и не показывает причинно-следственную связь: индивидуальные модели поведения и социальные условия могут быть основным фактором, помимо простого проявления проблемных моделей употребления психоактивных веществ, таких как отсутствие доступа к надежной информации, совместное использование суставов и т. Д.» она сказала.
«Очевидно, что дальнейшие исследования приветствуются и необходимы, но важно не преувеличивать или искажать весьма неубедительные результаты, представленные в этом конкретном исследовании, и гарантировать, что потребители каннабиса точно проинформированы о том, что на самом деле показывают новейшие исследования», - добавил Фокс.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
алкогольнаркотиккоронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Забавное исследование?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Курение марихуаны может привести к очень серьезным осложнения коронавируса
7:30:17 10/12/2021
Курение марихуаны может привести к очень серьезным осложнения коронавируса
Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против коронавируса
7:00:05 10/12/2021
Moderna не планирует делиться рецептом вакцины против коронавируса
Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи
6:30:46 10/12/2021
Камера дверного звонка запечатлела медведя, подходящего к двери коттеджа посреди ночи
Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США
6:00:50 10/12/2021
Таблетку «Молнупиравир» для лечения ковида создали в США
Вакцины эффективны против большинства вариантов коронавируса и «Дельта» тоже
5:30:05 10/12/2021
Вакцины эффективны против большинства вариантов коронавируса и «Дельта» тоже
Собянин: Минимальную пенсию в Москве повысят до 21 193 рублей
4:01:29 10/12/2021
Собянин: Минимальную пенсию в Москве повысят до 21 193 рублей
Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года
4:00:10 10/12/2021
Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года
В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве
3:46:52 10/12/2021
В Москве из окна главка МВД выпал и погиб подозреваемый в мошенничестве
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих
3:19:19 10/12/2021
Обязательную вакцинацию с 12 октября в Новосибирской области ввели для сотрудников сферы услуг и всех госслужащих
В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть
3:02:07 10/12/2021
В Омске пенсионерка 35 лет живет в цистерне без газа и электричества и каждый день боится умереть