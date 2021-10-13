Курение марихуаны может привести к очень серьезным осложнения коронавируса

Сторонники марихуаны заявили, что исследование не показало, что марихуана может быть причиной серьезных заболеваний.
Новое исследование показало, что заядлые потребители марихуаны, которые также были вакцинированы, могут быть более восприимчивыми к новым случаям COVID-19.
Исследование, опубликованное в прошлый вторник в журнале World Psychology, показало, что люди с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ (SUD) - зависимостью от марихуаны, алкоголя, кокаина, опиоиды и табак - с большей вероятностью заразились коронавирусом после получения обеих прививок, пишет foxnews.com.
У тех, у кого не было SUD, частота прорывных инфекций составила 3,6 процента, по сравнению с 7 процентами среди тех, кто имел SUD. Наибольшему риску прорывных инфекций подвергались 7,8% людей с расстройствами, связанными с употреблением марихуаны.
Среди других веществ риск исчез при рассмотрении таких вопросов, как основные состояния здоровья и социально-экономический статус. Разница не связана напрямую с употреблением марихуаны, но может быть связана с поведением людей, зависимых от марихуаны.
"Пациенты с расстройствами, связанными с употреблением каннабиса, «которые были моложе и имели меньше сопутствующих заболеваний, чем другие подтипы SUD, имели более высокий риск прорывной инфекции даже после того, как они были сопоставлены по неблагоприятным социально-экономическим детерминантам здоровья и сопутствующим заболеваниям с пациентами, не страдающими SUD», - пишут исследователи.
"Дополнительные переменные, такие как поведенческие факторы или неблагоприятное воздействие каннабиса на легочные и иммунную функцию, могут способствовать более высокому риску прорывной инфекции в этой группе».
Сторонники марихуаны заявили, что исследование не показало, что марихуана может быть причиной прорывов, также отметив, что большинство потребителей марихуаны не зависят от наркотика.
«Это исследование ограничено людьми с« расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ », которые представляют собой очень небольшую подгруппу потребителей каннабиса», - сказал Newsweek Морган Фокс, директор по связям со СМИ Национальной ассоциации индустрии каннабиса.
«Это просто корреляция и не показывает причинно-следственную связь: индивидуальные модели поведения и социальные условия могут быть основным фактором, помимо простого проявления проблемных моделей употребления психоактивных веществ, таких как отсутствие доступа к надежной информации, совместное использование суставов и т. Д.» она сказала.
«Очевидно, что дальнейшие исследования приветствуются и необходимы, но важно не преувеличивать или искажать весьма неубедительные результаты, представленные в этом конкретном исследовании, и гарантировать, что потребители каннабиса точно проинформированы о том, что на самом деле показывают новейшие исследования», - добавил Фокс.