В Англии 12-летний мальчик умер от рождественского ужина после того, как дед забыл о его аллергии на орехи

Кейсон Холлвуд трагически скончался после того, как заболел из-за аллергической реакции на орехи во время рождественского ужина его семьи в прошлом году, говорится в расследовании.
Мальчик, 12 лет, играл со своими друзьями в парке отдыха Wharton в Уинсфорде на Рождество, когда у него начались проблемы с дыханием. Он только что пообедал в доме своих бабушек и дедушек с матерью Лузи и братьями Коуэном, Корли и Кайденом.
В ходе расследования смерти Кейсона выяснилось, что дед мальчика Альберт, «полностью забыв» об аллергии своего внука, использовал глазурь, содержащую орехи, в качестве окорока.
Луиза бросилась в парк, чтобы ввести EpiPen. Фельдшеры и врачи приложили все усилия, чтобы спасти его. Тем не менее, у мальчика, который также страдал астмой, произошла остановка дыхания и сердца, и он умер после того, как был доставлен в больницу Лейтон в Крю, пишет express.co.uk.
Коронерский суд Уоррингтона в Парр-холле в понедельник услышал, что Кейсон «вылизывал свою тарелку начисто».
Давая показания на дознании старшему коронеру Чешира Алану Муру, Луиза сказала, что ее сын был «немного живым человеком», который изо всех сил пытался усидеть на месте - вот почему он ушел вскоре после того, как семья села ужинать около 2.25. вечера.
"Он не хотел сидеть и смотреть телик.
"Он спросил, может ли он пойти в парк со своими товарищами.
«Я сказал:« Позвони мне, если я тебе понадоблюсь », и с этими словами он ушел».
Примерно через 20 минут телефон Луизы зазвонил, и Кейсон попросил свои ингаляторы. "Я не запаниковал, и один из близнецов сказал, что они поедут на велосипеде Кейсона.
«Он вернулся примерно через 10 минут и сказал, что в порядке».
В следующий раз, когда ее телефон зазвонил, она знала, что дела пошли не так. «Мой телефон снова включился, и на этот раз я мог сказать, что ингаляторы не работали».
Описывая, как она побежала в парк с EpiPen, которые они держали в доме бабушки и дедушки Кейсона, она сказала: «Я могла сразу сказать, что у него что-то было, потому что его глаза были опухшими.
«ЭпиПен, который у меня был, устарел. Тот, что у меня дома, был в срок, а тот, что у мамы и папы, - нет.
«Я звонил в« скорую »и просил разрешения передать ему телефон, потому что он устарел.
Она дала ему это, но это не сработало. «Это не имело никакого значения».
Давая свой душераздирающий рассказ, Луиза вспоминала: «Кейсон говорил:« Я не могу дышать, я собираюсь потерять сознание », а я кричала« помоги ему »».
С тех пор, как Кейсон поставил диагноз «аллергия на орехи» более 10 лет назад, Луиза не хранила в доме орехи «любого вида». Было установлено, что устаревший EpiPen, который она дала Кейсону в парке, не причинил ему никакого вреда.
Дед школьника написал в заявлении, что его «сердце упало», когда он понял, что произошло. "Я просто волновалась за Кейсона.
"Как семья, мы полностью убиты горем.
«Жизнь никогда не будет прежней».
Вызов службы 999 был получен в 15:18, а скорая помощь прибыла в парк в 15:30.
В ходе дознания семья спросила, сколько времени понадобилось парамедикам, чтобы добраться до места происшествия, на что Алан Дживс, фельдшер из Северо-Западной службы скорой помощи, ответил: «Мы были на пути, когда ведущая нас спутниковая навигация поставила нас в нужное положение. где был неправильный вход в парк ".
Путаница стоила «не более четырех или пяти минут», но когда они начали лечить Кейсона, 12-летний мальчик был в «состоянии паники».
Мистер Мур пришел к выводу, что смерть Кейсона произошла в результате несчастного случая. Он сказал, что был на дежурстве в Рождество, и вспомнил об этом случае. "Мое сердце действительно сочувствует вам.
"Я даже представить себе не мог, через что тебе пришлось пройти как семья.
«Я могу только сказать, что как семья вы проявили не только сегодня, но и с прошлого Рождества, мужество и достоинство в масштабах, которых я никогда раньше не видел».