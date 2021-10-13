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Симптомы тонзиллита у взрослых: основные различия между тонзиллитом и коронавирусом

9:30:3910/12/2021,ИЗЗИ DEIBE
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Тонзиллит чаще всего вызывается обычными вирусами, которые попадают в организм через рот.

Тонзиллит - распространенное детское заболевание, но он может случиться с кем угодно и когда угодно. Фото: pixabay.com

ТОНЗИЛЛИТ - это инфекция миндалин в задней части горла, симптомы которой потенциально можно принять за Covid. Каковы основные симптомы тонзиллита? Вот основные различия между тонзиллитом и Covid.
Хотя две трети тонзиллэктомий в Великобритании выполняются детям, подростки и взрослые тоже могут заболеть тонзиллитом. Причина тонзиллита у разных людей разная, и она может быть вызвана вирусом или бактериальной инфекцией, поэтому трудно сказать, заразны вы или нет. Express.co.uk расскажет об основных симптомах тонзиллита у взрослых и о том, нужно ли вам идти на работу, если она у вас есть, пишет express.co.uk.

Рецидивирующая ангина, включая тонзиллит, в общей врачебной практике Великобритании встречается у 100 человек на 1000 населения.

Тонзиллит - распространенное детское заболевание, но он может случиться с кем угодно и когда угодно.

Тонзиллит может ощущаться как простуда или грипп, поэтому важно знать основные симптомы, чтобы убедиться, что у вас нет Covid.

Симптомы тонзиллита у взрослых

Если у вас тонзиллит, миндалины в задней части горла будут красными и опухшими.

Основные симптомы у детей и взрослых:


  • боль в горле
  • проблемы с глотанием
  • высокая температура 38 ° C и выше
  • кашляющий
  • головная боль
  • плохое самочувствие
  • ушная боль
  • чувство усталости

В более тяжелых случаях у вас могут быть опухшие или болезненные железы на шее, белые гнойные пятна на миндалинах и неприятный запах изо рта.

Маленькие дети могут быть не в состоянии описать, что они чувствуют, поэтому важно обращать внимание на признаки слюнотечения из-за затрудненного или болезненного глотания, отказа от еды или необычной суетливости.

Тонзиллит обычно проходит сам по себе через три-четыре дня после обильного отдыха, приема парацетамола или ибупрофена, прохладительных напитков и теплой соленой воды.

Однако вам также могут потребоваться некоторые антисептические растворы, спреи для горла и леденцы, или вам могут прописать антибиотики.

Отличия тонзиллита от Covid

Ключевые симптомы коронавируса:
  • Потеря вкуса и запаха
  • Новый непрерывный кашель
  • Высокая температура
Если у вас есть какие-либо симптомы, похожие на эти, стоит пройти тест, чтобы исключить коронавирус.

Могу ли я пойти на работу с тонзиллитом?

Тонзиллит не заразен, но большинство вызывающих его инфекций (например, простуды и гриппа) заразны.

Вот почему так важно не ходить на работу или держать ребенка с тонзиллитом дома до тех пор, пока вам или ему не станет лучше.

На сайте BUPA поясняется: «Вы также можете заболеть тонзиллитом, если стрептококковые бактерии поразят ваше горло.

«Вы заражаетесь инфекциями, вызывающими тонзиллит, точно так же, как простуду - крошечные капельки, которые попадают в воздух, когда вы говорите, кашляете или чихаете.

«Вы также можете заразиться инфекцией, если прикоснетесь к поверхности, зараженной вирусом или бактериями».

Если вы заболели тонзиллитом летом или осенью, скорее всего, он вызван вирусом, например, вирусом простуды или гриппа, и пройдет сам по себе.

Тонзиллит чаще всего вызывается обычными вирусами, которые попадают в организм через рот.

Если вы заболели тонзиллитом зимой или ранней весной, это, вероятно, вызвано бактериальной инфекцией, такой как Streptococcus pyogenes (стрептококковая ангина).

Примерно от 15 до 30 процентов случаев тонзиллита вызваны бактериями, и в этом случае вам может потребоваться прием антибиотиков.

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