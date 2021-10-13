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Чудеса иконы Покров Пресвятой Богородицы: почему Дева Мария держит в руках покрывало

3:30:5910/13/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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На иконе Пресвятая Богородица показана идущей в облаках, а в руках у нее находится покров — символ Ее защиты и моления о жизни человеческого рода.

На иконе Пресвятая Богородица показана идущей в облаках, а в руках у нее находится покров — символ Ее защиты и моления о жизни человеческого рода

Икона Покрова Пресвятой Богородицы неразрывно связано с важным событием, произошедшим очень давно в Константинополе. По легенде, во время правления Льва Мудрого, на Константинополь напали варвары, которые хотели полностью разграбить и уничтожить город. Воины с трудом сдерживали ворота, чтобы враги не проникли в крепость.

Народ в страхе собрался в главном Храме города Пресвятой Божией Матери, где стали просить помощи и защиты перед иконой Божией матери. Пресвятая Дева услышала молитвы множества людей и помогла им.

Она защитила христиан, укрыв своим покрывалом. Которое наслало страшную бурю на врагов, и они решили отступить.

В честь этого события был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.

На иконе Пресвятая Богородица показана идущей в облаках, а в руках у нее находится покров — символ Ее защиты и моления о жизни человеческого рода. Не только русский народ прославляет Божию Матерь как свою Защитницу и Покровительницу, потому что является общим для всех христианских народов смысл праздника — милостивая защита всех людей в мире Богородицей.

- Значение иконы Покрова Пресвятой Богородицы

Во время земной жизни Дева Мария много испытывала страданий и притеснений. Она видела, как распинали Ее Сына, страшные муки на кресте, она оплакивала Его судьбу. Пречистая Царица ходила в походы с проповедями апостолов, заботилась и поддерживала их Своей благодатью. Позже на место скитаний пришли небесное блаженство, радость и слава, в которых Она вечно будет стоять. Через это Богородица не выносит суровый приговор, а, напротив - сочувствует каждому человеку, заступаясь за нас пред Господом, понимая меру человеческих грехов, избавляя от скорби, печали и трудностей.

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историяпраздникиПокров Пресвятой Богородицызначение
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