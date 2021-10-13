Что означает Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего 14 октября: традиции и где находится Хитон

14 октября Русская православная церковь отмечает Покров, а в Грузии местные жители празднуют важный праздник — Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего.
Что такое Хитон Господня?
Хитон, с латыни, «Риза» Господня. Фактически это бесшовная одежда, которую носил Иисус Христос.
По преданиям, после распятия Иисуса Христа раввин Элиоз купил его одежду у одного из воинов, после чего увез в Мцхету. Мужчина отдал Хитон сестре Сидонии. Она умерла после трагичной новости о смерти Христа. Элиоз похоронил девушку с Хитоном в руках.
Что такое Столп Животворящий?
Столп Животворящий — это Собор Свети-Цховели, который находится в Мцхете. На месте, где была захоронена Сидония, вырос могучий кедр. Его распилили и использовали опорой для строительства купола Собора. Строительство замедлилось, когда купол не вышло поднять вертикально. По преданию, Ангел Господень явился на место и поднял колонну ввысь, опустив точно на основание. Своим действием Ангел показал, где находился Хитон Иисуса Христа.
Традиции и запреты праздника
В этот день верующие православной церкви должны молиться Господу Богу и вспоминать жертву Христа. В Грузии проводятся большие службы. Каждый, кому доведется на них присутствовать, очень сильно повезет.
14 октября нельзя ссориться с ближними, вступать в конфликты с окружающими и желать бедствий всему роду человеческому. Этот день нужно провести в спокойном состоянии духа. Лучше всего отказаться от физического труда. Употреблять большое количество спиртного также запрещено.
Напомним, что 20 октября наступит время полной луны. В нашем материале вы сможете узнать, во сколько придет полнолуние и что нужно сделать в следующие дни.