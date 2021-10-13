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Что означает Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего 14 октября: традиции и где находится Хитон

12:00:3410/13/2021Фото: https://baiyt.livejournal.com/
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14 октября наступит Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего. Этот церковный праздник имеет важную роль для христианства.

Собор Свети-Цховели находится в Грузии
Собор Свети-Цховели находится в Грузии

14 октября Русская православная церковь отмечает Покров, а в Грузии местные жители празднуют важный праздник — Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего.

Что такое Хитон Господня?

Хитон, с латыни, «Риза» Господня. Фактически это бесшовная одежда, которую носил Иисус Христос.

По преданиям, после распятия Иисуса Христа раввин Элиоз купил его одежду у одного из воинов, после чего увез в Мцхету. Мужчина отдал Хитон сестре Сидонии. Она умерла после трагичной новости о смерти Христа. Элиоз похоронил девушку с Хитоном в руках.

Что такое Столп Животворящий?

Столп Животворящий — это Собор Свети-Цховели, который находится в Мцхете. На месте, где была захоронена Сидония, вырос могучий кедр. Его распилили и использовали опорой для строительства купола Собора. Строительство замедлилось, когда купол не вышло поднять вертикально. По преданию, Ангел Господень явился на место и поднял колонну ввысь, опустив точно на основание. Своим действием Ангел показал, где находился Хитон Иисуса Христа.

Традиции и запреты праздника

В этот день верующие православной церкви должны молиться Господу Богу и вспоминать жертву Христа. В Грузии проводятся большие службы. Каждый, кому доведется на них присутствовать, очень сильно повезет.

14 октября нельзя ссориться с ближними, вступать в конфликты с окружающими и желать бедствий всему роду человеческому. Этот день нужно провести в спокойном состоянии духа. Лучше всего отказаться от физического труда. Употреблять большое количество спиртного также запрещено.

Напомним, что 20 октября наступит время полной луны. В нашем материале вы сможете узнать, во сколько придет полнолуние и что нужно сделать в следующие дни.

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