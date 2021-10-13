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Сильнейшая магнитная буря осени 2021 года: точные даты и часы на октябрь и ноябрь

1:00:1010/13/2021Фото: Pixabay
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Осенью 2021 года прошло множество сильных магнитных бурь. Но большая часть еще впереди. Если заранее не подготовиться к их наступлению, можно нанести огромный удар по своему здоровью.

Магнитные бури являются последствием чрезвычайно сильной солнечной активности
Магнитные бури являются последствием чрезвычайно сильной солнечной активности

Магнитные бури являются большой проблем и угрозой для многих жителей Земли. Излишня солнечная активность может вызвать кучу неприятностей во время важной встречи, рабочего дня или долгожданного выходного. Особенно сильно магнитная буря бьет по здоровью пожилых людей и метеопатов. Поэтому существует необходимость следить за прогнозами на грядущие космические штормы заблаговременно, чтобы успеть подготовиться к их последствиям.

Когда произойдет самая сильная магнитная буря осени 2021 года?

Этой осенью прошло очень много мощных магнитных бурь. Однако в этом октябре стоит ждать одну из сильнейших. В период с 18 по 19 октября будет особо сильный геомагнитный всплеск, который постепенно спадет лишь к 21 числу.

Расписание магнитных бурь на октябрь и ноябрь этого года

В октябре 2021 года магнитные бури ожидаются с 17 по 21 октября.

В ноябре же космический шторм прогнозируется на следующие даты: 11, 15, 18 и 25 числа.

Какие последствия для здоровья несут магнитные бури?

Для здоровья магнитные бури несут губительные последствия. Многие сталкивались с надоедающей головной болью, но это лишь «‎цветочки». Магнитная буря может вызвать головокружение, слабость, тошноту, повышенное давление и другие мелкие неудобства. Но самое страшное: инсульт и инфаркт. Именно поэтому крайне важно заранее подготовиться к наступлению магнитных бурь. Нужно купить набор лекарств, посоветовавшись с врачом, а также постараться физически не работать в этот неблагоприятный период.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, когда, согласно лунному календарю, стоит посадить яблоню или грушу в октябре 2021 года.

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ноябрьоктябрьмагнитная буря
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