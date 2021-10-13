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Чудодейственная молитва на 14 октября в Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы: прочесть нужно каждому для защиты под покровом Девы Марии

4:30:2710/13/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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С тех пор на Покров верующие молятся о защите Марии, и считается, что особенно в этот день их молитвы могут быть услышаны, поскольку она молится вместе с нами.

Святой Андрей Блаженный Юродивый Христов, увидел, как купол церкви открылся и вошла Дева Мария

Покров Пресвятой Девы Марии — один из великих праздников в православии. Он входит в число двенадцати великих двунадесятых праздников и отмечается ежегодно 14 октября.

По легенде, явление Пресвятой Богородицы произошло в десятом веке во Влахернской церкви в Константинополе. В этом месте хранились несколько ее реликвий, в частности ее одеяние, часть пояса и покрывало.

В период тяжелых времен Константинополь подвергался нападениям со стороны варваров. В один из наиболее тяжелых дней, силы у людей почти сдали. Тогда обреченный народ пошел в местный храм Пресвятой Богородицы, чтобы защититься от врагов и попросить помощи у Небесной Заступницы.

1 октября, в четыре часа утра святой Андрей Блаженный Юродивый Христов, увидел, как купол церкви открылся и вошла Дева Мария, двигаясь в воздухе над ним, сияющая и окруженная ангелами и святыми. Она опустилась на колени и со слезами молилась за всех верных христиан в мире. Дева Мария попросила Своего Сына Иисуса Христа принять молитвы всех людей, умоляющих Его и ищущих Ее защиты. Как только Ее молитва была завершена, Она подошла к алтарю и продолжила молиться. После этого накрыла всех прихожан своим покрывалом, в качестве защиты. И в этот момент за стенами крепости началась страшная буря и потемнело. Это напугало язычников, и они решили отступить.

С тех пор на Покров верующие молятся о защите Марии, и считается, что особенно в этот день их молитвы могут быть услышаны, поскольку она молится вместе с нами.

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молитвапраздникиПокров Пресвятой Богородицы
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