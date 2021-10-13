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Что никогда нельзя делать верующим 14 октября на праздник Апостола от 70-ти Анании: как он крестил великого апостола Павла

3:00:4710/13/2021Фото: https://days.pravoslavie.ru/
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14 октября, завтра, православная церковь отметит важную дату: день святого апостола Анания.

Анания является одним из 70 апостолов
Анания является одним из 70 апостолов

14 октября Русская православная церковь отмечается день памяти святого апостола Анания, одного из 70 апостолов и человека, крестившего апостола Павла.

История апостола Анания

Святой апостол Анания родился в Дамаске и являлся местным епископом. За свою жизнь святой стал одним из 70 апостолов, а также крестил самого проповедника Павла. Мужчина не раз подвергался гонениям со стороны язычников, но даже при этом он пытался спасти их от лжеверы. Когда Анания работал в Елевферополе и исцелял больных и немощных, нападки язычников участились. В конце концов, обидчики вывели Анания за город и начали забивать камнями. Во время экзекуции мужчина помолился Богу и отошел в мир иной. Святые мощи были перенесены в великий Константинополь.

Запреты в эту церковную дату

14 октября категорически запрещено вступать в конфликты со своими родными и близкими. В праздничную пору необходимо искоренить от себя всякую худую и грешную мысль. Даже пожелание чего-то плохого ближнему своему крайне сильно осуждается.

В церковный праздник лучше отказаться от физического труда. Если выполнить это условие никак нельзя, необходимо перед работой трижды обратиться к Господу Богу и прочесть молитву «‎Отче наш».

Напомним, что совсем скоро, 20 октября, состоится полнолуние. В этот период, согласно лунному календарю, лучше всего заняться проведением сильнейших ритуалов. Подробнее об этом в нашем материале.

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