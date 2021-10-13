Что никогда нельзя делать верующим 14 октября на праздник Апостола от 70-ти Анании: как он крестил великого апостола Павла

14 октября Русская православная церковь отмечается день памяти святого апостола Анания, одного из 70 апостолов и человека, крестившего апостола Павла.
История апостола Анания
Святой апостол Анания родился в Дамаске и являлся местным епископом. За свою жизнь святой стал одним из 70 апостолов, а также крестил самого проповедника Павла. Мужчина не раз подвергался гонениям со стороны язычников, но даже при этом он пытался спасти их от лжеверы. Когда Анания работал в Елевферополе и исцелял больных и немощных, нападки язычников участились. В конце концов, обидчики вывели Анания за город и начали забивать камнями. Во время экзекуции мужчина помолился Богу и отошел в мир иной. Святые мощи были перенесены в великий Константинополь.
Запреты в эту церковную дату
14 октября категорически запрещено вступать в конфликты со своими родными и близкими. В праздничную пору необходимо искоренить от себя всякую худую и грешную мысль. Даже пожелание чего-то плохого ближнему своему крайне сильно осуждается.
В церковный праздник лучше отказаться от физического труда. Если выполнить это условие никак нельзя, необходимо перед работой трижды обратиться к Господу Богу и прочесть молитву «Отче наш».
Напомним, что совсем скоро, 20 октября, состоится полнолуние. В этот период, согласно лунному календарю, лучше всего заняться проведением сильнейших ритуалов. Подробнее об этом в нашем материале.