Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Конец света пророчат на ноябрь 2021: в чем особенность суток, когда Полнолуние сливается с Лунным затмением и рождается мощная и опасная СуперЛуна

4:00:4610/13/2021Фото: Pxfuel
0

Некоторые люди уверены, что СуперЛуна — предвестник конца света. Разбираемся, почему так считают.

Суперлуна является последствием полнолуния и затмения, которые пройдут в один день
Суперлуна является последствием полнолуния и затмения, которые пройдут в один день

В ноябре 2021 года может произойти конец света. Такой конец для Земли связан с приближением Суперлуны.

Когда пройдет период Суперлуны?

19 ноября этого года наступит Суперлуна. Это явление связано с полнолунием и затмением, которые проходят в один день. Луна может приобрести характерный красноватый оттенок. Согласно лунному календарю, это время идеально подходит для проведения ритуалов и загадывания желаний, но некоторые уверены, что такое обстоятельство может очень плохо отразится на существовании нашего мира.

Прогноз на конец света в ноябре 2021 года

Конец света, о котором идет речь, связан с библейским мотивом. Согласно ветхому завету, конец света должен наступить в день, когда небо обольется кровью, когда солнце превратится в ночь, а луна окрасится в алый.

Несмотря на важность религиозного толкования, эксперты в области астрономии не волнуются. По их словам, это ни коим образом не повлияет на возможный конец света. Более того, явление суперлуны сравнительно частое. В этом 2021 году, в мае, уже был синтез полнолуния и затмения, но, как оказалось, все в порядке.

Отметим, что конец света обещали множество раз за существование человечества. Только в период с 1000 до 1990 годов он был предсказан 20 раз. За следующие десять лет — 40 раз. Чего только стоит самое громкое из них — 2012 год.

Напомним, что ближайшее полнолуние пройдет 20 октября. В этот день каждый желающий сможет провести ритуал. Подробнее об этом и проведении мистических обрядов вы сможете узнать в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
суперлунаполнолуниеконец света 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы относитесь к такому прогнозу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Конец света пророчат на ноябрь 2021: в чем особенность суток, когда Полнолуние сливается с Лунным затмением и рождается мощная и опасная СуперЛуна
4:00:46 10/13/2021
Конец света пророчат на ноябрь 2021: в чем особенность суток, когда Полнолуние сливается с Лунным затмением и рождается мощная и опасная СуперЛуна
Путин не заразился коронавирусом благодаря вакцинации, но провел две недели на карантине
3:42:13 10/13/2021
Путин не заразился коронавирусом благодаря вакцинации, но провел две недели на карантине
В Архангельске бультерьер искусал детей и воспитателя прямо на территории детсада: Пса отлавили спасатели-кинологи
3:27:56 10/13/2021
В Архангельске бультерьер искусал детей и воспитателя прямо на территории детсада: Пса отлавили спасатели-кинологи
Что никогда нельзя делать верующим 14 октября на праздник Апостола от 70-ти Анании: как он крестил великого апостола Павла
3:00:47 10/13/2021
Что никогда нельзя делать верующим 14 октября на праздник Апостола от 70-ти Анании: как он крестил великого апостола Павла
Путин: Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовное преступление
2:59:36 10/13/2021
Путин: Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовное преступление
СК засекретил уголовные дела о гибели солдат-срочников в Свердловской области
2:43:49 10/13/2021
СК засекретил уголовные дела о гибели солдат-срочников в Свердловской области
Путин: Главреда "Новой газеты" Муратова не признают иноагентом после присуждения Нобелевской премии мира, если он не нарушит закон
2:30:52 10/13/2021
Путин: Главреда "Новой газеты" Муратова не признают иноагентом после присуждения Нобелевской премии мира, если он не нарушит закон
Спикер Госдумы раскритиковал Нобелевский комитет после присуждения главреду "Новой газеты" Муратову премии мира
2:21:21 10/13/2021
Спикер Госдумы раскритиковал Нобелевский комитет после присуждения главреду "Новой газеты" Муратову премии мира
Новую версию крушения L-410 с парашютистами в Татарстане выдвинули после расшифровки черных ящиков
2:00:47 10/13/2021
Новую версию крушения L-410 с парашютистами в Татарстане выдвинули после расшифровки черных ящиков
Когда сажать озимые лук и чеснок в Москве и Подмосковье в октябре и ноябре 2021 по лунному календарю
2:00:46 10/13/2021
Когда сажать озимые лук и чеснок в Москве и Подмосковье в октябре и ноябре 2021 по лунному календарю