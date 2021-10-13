Конец света пророчат на ноябрь 2021: в чем особенность суток, когда Полнолуние сливается с Лунным затмением и рождается мощная и опасная СуперЛуна

В ноябре 2021 года может произойти конец света. Такой конец для Земли связан с приближением Суперлуны.
Когда пройдет период Суперлуны?
19 ноября этого года наступит Суперлуна. Это явление связано с полнолунием и затмением, которые проходят в один день. Луна может приобрести характерный красноватый оттенок. Согласно лунному календарю, это время идеально подходит для проведения ритуалов и загадывания желаний, но некоторые уверены, что такое обстоятельство может очень плохо отразится на существовании нашего мира.
Прогноз на конец света в ноябре 2021 года
Конец света, о котором идет речь, связан с библейским мотивом. Согласно ветхому завету, конец света должен наступить в день, когда небо обольется кровью, когда солнце превратится в ночь, а луна окрасится в алый.
Несмотря на важность религиозного толкования, эксперты в области астрономии не волнуются. По их словам, это ни коим образом не повлияет на возможный конец света. Более того, явление суперлуны сравнительно частое. В этом 2021 году, в мае, уже был синтез полнолуния и затмения, но, как оказалось, все в порядке.
Отметим, что конец света обещали множество раз за существование человечества. Только в период с 1000 до 1990 годов он был предсказан 20 раз. За следующие десять лет — 40 раз. Чего только стоит самое громкое из них — 2012 год.
Напомним, что ближайшее полнолуние пройдет 20 октября. В этот день каждый желающий сможет провести ритуал. Подробнее об этом и проведении мистических обрядов вы сможете узнать в нашем материале.