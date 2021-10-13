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Сильные обряды на деньги и любовь в Кровавое Полнолуние Охотника в Овне 20 октября 2021 года

7:00:0810/13/2021,София Мальцева?Фото: pixabay.com
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Для того, чтобы провести это магическое время максимально эффективно, можно выполнить приятный ритуал, который как никогда лучше сработает, поможет привнести в жизнь долгожданную любовь или то, что вы давно желаете получить.

Ритуал полнолуния — это духовная церемония, совершаемая на Полную Луну

Октябрьское полнолуние, называемое Луной Охотника наступает в среду, 20 октября 2021 года в 17:58 по московскому времени.

Считается, что это полнолуние стало называться полной Луной Охотника, потому что в древние времена, оно срабатывало как помощница для охотников перед предстоящей холодной зимой. Животные выходили в поля, чтобы откармливаться перед зимой, а охотники могли легко увидеть оленей и других животных, которые вышли, чтобы покопаться в оставшихся объедках, после сбора урожая (а также лис и волков, которые вышли, чтобы охотиться на них).

Для того, чтобы провести это магическое время максимально эффективно, можно выполнить приятный ритуал, который как никогда лучше сработает, поможет привнести в жизнь долгожданную любовь или то, что вы давно желаете получить.

Обряд на полнолуние

Ритуал полнолуния — это духовная церемония, совершаемая на Полную Луну, чтобы высвободить негатив и практиковать благодарность. Ритуал не обязательно должен быть завершен в точный момент полнолуния, но для достижения наилучших результатов его следует выполнять в течение 48 часов до или после.

Инструменты для ритуала

- Одеяло, подушка или стул

- Музыкальный динамик или наушники

- Ручка и бумага

Для начала усядьтесь как можно удобнее. Вы можете сидеть на полу, на подушке, в кресле или даже на диване. Нет правильного или неправильного способа сидеть. Главное, чтобы вам было удобно и тепло.

Затем включите расслабляющую музыку. Она должна быть расслабляющей, инструментальной музыкой. Это поможет снять стресс и войти в нужное настроение для этой церемонии.

Запишите 5 вещей, за которые вы можете быть благодарны вселенной, себе, родителям и просто окружающим людям. После этого напишите пять вещей, которых не хватает в вашей жизни. Для этого можно использовать обычный лист бумаги или простой блокнот.

В конце прочитайте специальную молитву:

Я благодарен за свет полной луны, что освещает меня. Луна, вселенная и Я — освободи меня от тьмы, которая скрывается внутри, и замени ее на свет, наполнив душу новым днем, надеждой и любовью .

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ритуалполнолуниеполная лунаЛуна охотника
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