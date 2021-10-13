Какой сегодня церковный праздник 13 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 13 октября 2021 года
Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении
Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца
Народные праздники и приметы
Михаил Соломенный
По народному календарю в эту дату чтут память святителя Михаила Киевского, митрополита.
На Руси этот день посвящали замене старой соломы в доме на новую. Хозяйки заменяли в подушках и матрасах соломенную набивку, а старую сжигали, чтобы обезопасить семью от порчи и сглаза. Мужчины меняли соломенную подстилку в доме и на крыльце. В старину верили, что солома вбирает в себя силу солнца и земли, которую передает людям.
Также в этот день существовала традиция купать маленьких детей на пороге дома. Такой обряд должен был уберечь их от болезней зимой.
Если в этот день впервые выпал снег, то зима будет поздней.
Приметы
Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.
Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.
Белка чисто вылиняла – к хорошим осени и зиме.
Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой.
Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.
Источник: my-calend.ru