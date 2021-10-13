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Какой сегодня церковный праздник 13 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:4510/12/2021Фото: pixabay.com
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Хозяйки заменяли в подушках и матрасах соломенную набивку, а старую сжигали, чтобы обезопасить семью от порчи и сглаза.

Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой

Православные праздники 13 октября 2021 года

Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении
Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца

Народные праздники и приметы

Михаил Соломенный
По народному календарю в эту дату чтут память святителя Михаила Киевского, митрополита.

На Руси этот день посвящали замене старой соломы в доме на новую. Хозяйки заменяли в подушках и матрасах соломенную набивку, а старую сжигали, чтобы обезопасить семью от порчи и сглаза. Мужчины меняли соломенную подстилку в доме и на крыльце. В старину верили, что солома вбирает в себя силу солнца и земли, которую передает людям.

Также в этот день существовала традиция купать маленьких детей на пороге дома. Такой обряд должен был уберечь их от болезней зимой.

Если в этот день впервые выпал снег, то зима будет поздней.

Приметы

Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.
Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.
Белка чисто вылиняла – к хорошим осени и зиме.
Если белка уже сменила шубу, то зима будет мягкой.
Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.

Источник: my-calend.ru

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