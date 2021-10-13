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13.10
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 октября 2021 в России и мире

12:20:0710/13/2021Фото: static.auction.ru
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 13 октября 2021 года.

13 октября - День рождения «Битломании»

• День без бюстгальтера (No Bra Day)
• День «Побалуйте себя» (Treat Yo` Self Day)
• Международный день неудачников (International Day for Failure)
• День целомудрия
• День засыпающих деревьев
• Международный день простого языка (International Plain Language Day)
• Всемирный день борьбы с тромбозом (World Thrombosis Day)
• Международный день костюма (International Suit Up Day)
• День памяти преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
• День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского
• День рождения «Битломании» (Beatlemania Day)
• День памяти священномученика Григория Армянского, просветителя Великой Армении
• Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (International Day for Disaster Risk Reduction)
• День гидрографической службы ВМФ РФ
• Международный день юлы (International Top Spinning Day)
• День шоколадного драже «Эм-н-Эмс» (National M&M Day) - США
• День борьбы с ожирением домашних животных (National Pet Obesity Awareness Day) - США
• День медсестры скорой медицинской помощи (National Emergency Nurses Day) - США
• День прекращения издевательств (National Stop Bullying Day) - США
• День скорой медицинской помощи (Dzien Ratownictwa Medycznego) - Польша
• День «Тренируйте свой мозг» (National Train Your Brain Day) - США
• День йоркширского пудинга (National Yorkshire Pudding Day) - США
• День железнодорожников - Азербайджан
• День окаменелостей (National Fossil Day) - США
• День предпринимателя (Vietnamese Entrepreneur`s Day) - Вьетнам
• День округлённых (National Curves Day) - США
• День алии (Yom HaAliyah) - Израиль
• День осведомлённости о метастатическом раке молочной железы (National Metastatic Breast Cancer Awareness Day) - США
• День военно-морских сил (Navy Birthday) - США
• День полиции (Wan Tamruat) - Таиланд
• Праздник «О-эсики», День памяти основателя буддийской школы (Oeshiki) - Япония
• Маха Аштами (Maha Ashtami) - Индия
• День Рвагасоре (Prince Louis Rwagasore Day) - Бурунди
• День «Позовите своих родителей на обед» (Take Your Parents To Lunch Day) - США
• День «Возьмите с собой на работу или в школу плюшевого мишку» (National Bring Your Teddy Bear to Work and School Day) - США
• Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида, Алексея
• Михаил Соломенный (Печальница, День Григория и Михаила)

Важные события
• 13 октября 1883 года основано Всероссийское театральное общество
• 13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана
• 13 октября 1930 года основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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