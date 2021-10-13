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14 октября – Покров день: почему обязательно нужно в великий церковный праздник помолиться Деве Марии об исцелении и благословении. И что будет, если испечь блины

5:00:0710/13/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Молитва верующих людей была услышана – явилась Пресвятая Дева Мария и стала со слезами молить Господа о защите христиан.

Во время Покрова в храмах также отмечается великое и радостное откровение света защиты для мира и великой любви Божией Матери

Покров Пресвятой Божией Матери — один из великих праздников в православии. История создания праздничного дня начинается еще с десятого века, когда Константинополь осадили враги, численность и сила которых превышала защитников города.

В один из моментов, когда исход битвы для всех был очевиден. Верующие люди собрались во Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы, для молитвенного стояния за защиту города и свое спасение. Молитва верующих людей была услышана – явилась Пресвятая Дева Мария и стала со слезами молить Господа о защите христиан. Затем Она сняла с головы омофор и накрыла им молящихся. Враг отошел от городских стен, не причинив вреда.

Об этом событии написал в своем Житии святой Андрея Юродивый-за-Христа. Именно он и его ученик Епифаний, находясь в храме, смогли увидеть Пресвятую Деву, которая со слезами молилась за грядущих людей.

Богородицу сопровождали избранные святые: Пророк и Предтеча Иоанн Креститель, а также апостол и евангелист Иоанн Богослов.

Во время Покрова в храмах также отмечается великое и радостное откровение света защиты для мира и великой любви Божией Матери. Ведь не только в тот день более тысячи лет назад во Влахернском храме молилась Пресвятая Дева, но она продолжала молиться за мир и будет молиться до скончания веков. И не только над теми, кто тогда был в храме, она распростерла свою светлую вуаль. Но и над всем миром, и над всем человечеством.

Поэтому нужно помолиться Пресвятой Богородице в день Покрова, и Она обязательно вас услышит. Обычно в молитве верующие просят:

спасти от опасности;

исцеление болящего;

послать мягкую зиму и не дать погибнуть от холода;

защитить от бедствий;

найти хорошего мужа;

улучшить семейные отношения.


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православиехристианствомолитваПокров Пресвятой Богородицы
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