14 октября – Покров день: почему обязательно нужно в великий церковный праздник помолиться Деве Марии об исцелении и благословении. И что будет, если испечь блины

Покров Пресвятой Божией Матери — один из великих праздников в православии. История создания праздничного дня начинается еще с десятого века, когда Константинополь осадили враги, численность и сила которых превышала защитников города.
В один из моментов, когда исход битвы для всех был очевиден. Верующие люди собрались во Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы, для молитвенного стояния за защиту города и свое спасение. Молитва верующих людей была услышана – явилась Пресвятая Дева Мария и стала со слезами молить Господа о защите христиан. Затем Она сняла с головы омофор и накрыла им молящихся. Враг отошел от городских стен, не причинив вреда.
Об этом событии написал в своем Житии святой Андрея Юродивый-за-Христа. Именно он и его ученик Епифаний, находясь в храме, смогли увидеть Пресвятую Деву, которая со слезами молилась за грядущих людей.
Богородицу сопровождали избранные святые: Пророк и Предтеча Иоанн Креститель, а также апостол и евангелист Иоанн Богослов.
Во время Покрова в храмах также отмечается великое и радостное откровение света защиты для мира и великой любви Божией Матери. Ведь не только в тот день более тысячи лет назад во Влахернском храме молилась Пресвятая Дева, но она продолжала молиться за мир и будет молиться до скончания веков. И не только над теми, кто тогда был в храме, она распростерла свою светлую вуаль. Но и над всем миром, и над всем человечеством.
Поэтому нужно помолиться Пресвятой Богородице в день Покрова, и Она обязательно вас услышит. Обычно в молитве верующие просят:
спасти от опасности;
исцеление болящего;
послать мягкую зиму и не дать погибнуть от холода;
защитить от бедствий;
найти хорошего мужа;
улучшить семейные отношения.