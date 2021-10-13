Анатолий Серышев назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе

12 октября, Президент России Владимир Путин предложил Анатолию Серышеву должность полпреда в Сибирском федеральном округе, соответствующий указ приводит пресс-служба Кремля.
Отметим, ранее он занимал пост помощника президента. Указ Владимира Путина уже вступил в силу.
Напомним, что помощником президента Серышев стал еще в 2018 году, до этого он был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Он отслеживал кадровые вопросы в силовом блоке.
А вот должность полпреда в Сибирском федеральном округе оставалась вакантной около полугода — с момента назначения Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.