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Полный список профессий, работники которых обязаны поставить прививку от коронавируса в Новосибирской области: Постановление № 001 от 12.10.2021

2:43:2010/13/2021
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Решение по ужесточению коронавирусных мер по защите от распространения инфекции по Новосибирской области было принято вчера, 12 октября.

Вакцинация стала обязательной для некоторых работников. Фото: pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Решение о введение QR-кодов и обязательной вакцинации для некоторых категорий людей было принято и подтверждено постановлением № 001 главного санитарного врача региона Александра Щербатова от 12 октября 2021 года.

Обязательная вакцинация вступила в силу уже сегодня, 13 октября.
Таким образом, укажем организации, фирмы и учреждения, где прививка стала обязательной для работников.

1.1 Осуществляющие деятельность в сфере:
- торговли;
- салонов красоты, косметических, SPA-салонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных
услуг;
- общественного питания;
- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций,
оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- социальной защиты и социального обслуживания населения;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе
музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе
игровых мероприятий, мастер-классов;
- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2 Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправлении и подведомственных им организаций.

Добавим, что уже с 25 октября 2021 года в городе заработает система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, сообщает официальный сайт правительства Новосибирской области.

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