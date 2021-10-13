В Подмосковье таксиста-маньяка приговорили к пожизненному сроку за жестокие изнасилования и убийства

12 октября, Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению ранее судимого Владимира Живаева за ряд преступлений: "убийство", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Таким образом, мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, сообщает региональная прокуратура.
За время расследования преступлений было выявлено, что в июле 2007 года Живаев применил насилие к 17-летней девушке, а после убил в лесу рядом с деревней Нестерово, ударив ее ножом не менее 17 раз.
После, в 2019 году мужчина, работая таксистом, отвез пассажирку в деревню Малое Кишнево, также изнасиловал, задушил, а тело спрятал в лесу возле деревни Малая Дубна. История повторилась через два месяца уже с 19-летней знакомой, которую изнасиловал в лесу возле ДНТ "Старт-2" в Орехово-Зуево. Девушке повезло, он ее отпустил, так как дала обещание не обращаться в правоохранительные органы.
Суд в пользу спасенной девушки взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей и материальный ущерб в 5,5 тыс рублей.