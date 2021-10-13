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В Подмосковье таксиста-маньяка приговорили к пожизненному сроку за жестокие изнасилования и убийства

2:43:1310/13/2021
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Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

Мужчина совершил ряд жестоких убийств с изнасилованием. Фото: Pixabay.com

12 октября, Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению ранее судимого Владимира Живаева за ряд преступлений: "убийство", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Таким образом, мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, сообщает региональная прокуратура.

За время расследования преступлений было выявлено, что в июле 2007 года Живаев применил насилие к 17-летней девушке, а после убил в лесу рядом с деревней Нестерово, ударив ее ножом не менее 17 раз.

После, в 2019 году мужчина, работая таксистом, отвез пассажирку в деревню Малое Кишнево, также изнасиловал, задушил, а тело спрятал в лесу возле деревни Малая Дубна. История повторилась через два месяца уже с 19-летней знакомой, которую изнасиловал в лесу возле ДНТ "Старт-2" в Орехово-Зуево. Девушке повезло, он ее отпустил, так как дала обещание не обращаться в правоохранительные органы.

Суд в пользу спасенной девушки взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере четырех миллионов рублей и материальный ущерб в 5,5 тыс рублей.

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убийстванаказаниесуд
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