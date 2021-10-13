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Власть Бердска просит Минобороны отдать землю для строительства новой дороги до ул. Горького

4:23:0010/13/2021,Алина Бурова
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Дорогу в том районе будут всячески поддерживать. Для строительства новых дорог необходимо правовое основание, которого и добиваются.

Владимир Захаров рассказал о планах мэрии по землям Минобороны. Фото: Алина Бурова / "Курьер.Среда»

Администрация Бердска направила запрос в Министерство обороны Российской Федерации о передаче муниципалитету и выводу зоны дороги неподалеку от ЖК «Военный городок» из-под продажи в зону развития. Об этом вчера, 12 октября, рассказал и.о. главы администрации Владимир Захаров.

Напомним, как сообщал «Курьер.Среда» пятиэтажные здания на ул. Авиаторов, которые ранее находились во владении Министерства обороны выкупил один из крупнейших бизнесменов Бердска Виктор Голубев почти за 61 млн рублей. В домах выполнили ремонтные работы и подвели необходимые коммуникации. Желающих приобрести квартиры в данных строениях нашлось достаточно.

Как рассказал Владимир Захаров журналистам, дорогу в том районе будут всячески поддерживать. Сейчас ведутся работы по защите от подтопления талых вод. После по дороге пройдутся грейдером. Будет произведена отсыпка.

- Мы ведем работу передачи улично-дорожной сети в том районе, которая обозначена в генплане. Там улица Горького проходит. Задача стоит, чтобы у нас появилось правовое основание вкладывать деньги в строительство новых дорог, которые бы соединили улицу Ключевую с улицей Полевая. Задача поставлена, отрабатываем с Минобороны,- сказал Захаров.

Отметим, что ранее администрация Бердска заявляла, что улица Горького и Первомайская должны стать магистральными и соединить новые микрорайоны Южный и Белокаменный с трассой Р-256. В случае, если земельные участки попадут в зону проектирования, то будет произведено их отчуждение для государственных и муниципальных нужд.

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